Laura Zapata, actriz mexicana y hermana de Thalía, se encuentra en Perú para grabar escena de su próxima película. La artista no se imaginó que presenciaría la Marcha hacia Lima, que se desarrolló el 19 de enero. Desde la puerta de su hotel, grabó a los manifestantes que llegaron desde provincias para hacer escuchar sus pedidos. La intérprete aprovechó en dejar una reflexión respecto a estas protestas.

¿Qué dijo Laura Zapata, actriz mexicana?

Recurrió a su cuenta de Instagram para realizar una transmisión en vivo. En su enlace, la recordada protagonista de novelas como “Rosa Salvaje”y “María Mercedes” filmó a las personas que pasaban por su hospedaje en Miraflores.

“Estoy afuera de mi hotel, con unos que marchan contra todo lo que está pasando aquí en Perú ”, dijo.

Le piden que tome precauciones ante posibles hechos violentos

Fans que estaban en su transmisión le sugirieron que ingresara a su hotel. Como se recuerda, se habían registrado hechos de violencia en estas manifestaciones.

Ante ello, la actriz aplaudió la acción de la Policía Nacional del Perú en su deber de prevalecer la calma. “Desgraciadamente, es un panorama que hay en muchos países de América Latina, en Argentina, Chile y México. Hay que luchar por el bien del pueblo”, señaló.

“Hay que luchar por el bien del pueblo, pero no seamos Venezuela ni Cuba, no lleguemos a eso. He estado viendo las noticias que mataron como a 50 a 60 personas. Es una tristeza”, expresó la artista.