Magaly Medina: la vez que amenazó con renunciar a un noticiero porque se sentía como “un busto parlante”

Magaly Medina se consolidó como una de las conductoras de espectáculos más importante y trascendente en la TV peruana; sin embargo, por un tiempo se tomó un descanso de la farándula local para convertirse en narradora de noticias en Latina TV. En 2014, finalizó contrato con ATV, tras 13 años, y empezaron los rumores de nuevos proyectos en otra casa televisora. Condujo el noticiero “90 matinal” junto a Mijael Garrido Lecca y, pese a que el rating iba bien, la popular ‘Urraca’ se sentía incómoda con algunos aspectos.

¿Qué le molestaba a Magaly del noticiero de Latina TV?

La esposa de Alfredo Zambrano consideraba que no tenía el protagonismo al que estaba acostumbrada y por ello en una ocasión decidió expresar su molestia al productor. En redes sociales se viralizó un video grabado durante los ensayos previos al estreno del noticiero en el que ‘Maga’ reclamaba que las cámaras no enfocaban su rostro. Además, no deseaba que hubiera tres conductoras, como estaba pactado al inicio.

“Algo que sí me gusta a mí es sentirme cercana a la gente. Mi opinión siempre le ha gustado a la gente. Por eso cuando yo opino me gusta que la gente me vea la boca, la mano, los ojos”, indica en un principio la ‘Urraca’ a su director de cámara. “Se supone que es como un plus que yo traigo… si voy a leer noticias y ser un busto parlante por favor me avisas para renunciar en el acto” , agregó.

Magaly anhelaba conducir un noticiero al estilo de Juliana Oxenford

Magaly Medina reveló que sí le gustaba la conducción de noticias, pero que quería añadirle un poco de su estilo. “Yo creo que me sentí bien en el noticiero, por mí hubiera seguido, pero más en un estilo diferente. Mi primera propuesta fue hacerlo como lo hace Juliana (Oxenford), en un estilo más de análisis de la noticia, crítica y comentario”, dijo al programa “Encendidos”.

“Yo quería llevar la noticia por ese lado, que creo que es lo que ahora se usa en los noticieros modernos, que los periodistas hablen y opinen de la noticia y que no solo sean simples lectores de telepromter”, agregó. Asimismo, dijo que disfrutó trabajar con Mijael Garrido Lecca, pese a las diferencias que tenían.

“Mijael y yo traspasábamos las pantallas", dijo Magaly. Foto: difusión