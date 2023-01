Magaly Medina no se quedó callada por las declaraciones de Bárbara Cayo, quien defendió a su hija Alessia Rovegno de las críticas tras ser eliminada del Miss Universo 2022. La conductora de televisión vuelve este 23 de enero a las pantallas y ya alista contenido para el esperado estreno de la temporada 2023 de “Magaly TV, la firme”. En entrevista con un medio local, la popular ‘Urraca’ no se guardó nada contra la actriz y le sacó algunos ‘trapitos sucios’ del baúl de los recuerdos.

Magaly y su discurso sobre la belleza

La comunicadora contestó las críticas de Bárbara Cayo sobre su aspecto físico. Esto, en reacción al comentario de la figura del canal 9 sobre la actitud de la Miss Perú 2022 en el concurso internacional.

“Está bien, es una chica bella, pero ahí nomás. Hay bellezas huecas y ella, para mí, es una belleza hueca, es mi opinión”, expresó.

“Yo me considero bellísima e inteligente, que sea una belleza natural o no, no da pie a la comparación ni siquiera entre ella y yo, y su hija y yo”, agregó.

Bárbara Cayo no puede hablar de moral

Dijo, también, que Bárbara Cayo no puede hablar de moral y le recordó un hecho anterior. “En ‘Magaly TV’ tenemos historia, nuestro primer gran ‘ampay’ fue con ella”, mencionó.

“Así que si vamos a hablar de moral no nos pongamos en ese plan porque hay ropa sucia colgada”, agregó a Trome.

Defiende su programa de farándula

Defendió su labor en la televisión y aseguró que el objetivo de su programa es entretener al público. “Nosotros somos la diversión, ¿o ya no se acuerda que también fue parte de la diversión?”, resaltó.

“Debería darse por bien servida, callarse la boca después que le perdoné un ampay porque me lloriqueó. Tanto que me compadecí de ella y no lo saqué”, sentenció.

“Magaly fomenta la destrucción”, dice Bárbara Cayo

La reacción de Magaly Medina responde a las duras palabras de Bárbara Cayo, dadas a “Amor y fuego”. La ‘Urraca’ había criticado el desempeño de Alessia Rovegno en Miss Universo 2022.

“Mi hija hizo un buen trabajo”, dijo al inicio la actriz. “Fomentemos la construcción y las buenas vibras (...) lamentablemente la señora Magaly Medina es un factor de destrucción”, expresó.