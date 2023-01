Jazmín Pinedo: ¿cuál es la diferencia de edad que tiene con su galán uruguayo?

La conductora de televisión Jazmín Pinedo presentó su nueva relación con el empresario uruguayo Pedro Araujo. El anuncio se dio a través de Instagram, plataforma en la que la ex chica reality reposteó una foto de su reciente pareja. Tras su ruptura con el padre de su hija, Gino Assereto, no se le ha conocido un romance formal a la ‘Chinita’, ya que desde el 2018 no se le ha visto con un vínculo sentimental.

¿Quién es su nueva pareja y cuantos años se llevan?

Su nuevo novio es el empresario uruguayo Pedro Araujo, a quien conoció en la boda de su hermana porque es el primo de su cuñado. La peculiaridad en este reciente romance es que ambos tienen 32 años, por lo cual no existe diferencia de edad entre ellos a pesar de que se rumoreó que él era menor que ella.

Según Jazmín Pinedo, él no está vinculado con el mundo del espectáculo ni es actor, sino que es su propio jefe y tiene el libre albedrío de decidir horarios, por lo cual tiene tiempo suficiente para poder compartir con ella.

Gino Assereto se pronuncia por nueva pareja de Jazmín Pinedo

El chico reality y papá de la hija de Jazmín Pinedo señaló, tras una pregunta de Johanna San Miguel respecto a ello, que ya no ama a la ‘China’ y le desea lo mejor en su relación porque la felicidad de ella está ante todo. Además, de esta manera se ha descartado toda oportunidad que ambos retomen su amorío, tal como se rumoreó en el 2022.