Jazmín Pinedo a Gino Assereto: “Quiero que tú seas feliz porque mi hija también lo será”

El cariño sigue vivo. Jazmín Pinedo se refirió a los buenos deseos que le dedicó Gino Assereto, el padre de su hija, luego de que en la última edición de “Esto es guerra” le preguntaran por el nuevo novio de la conductora de televisión. La pareja decidió culminar su largo romance hace ya casi cuatro años, sin embargo, siempre hicieron gala del gran respecto, afecto y estima que se tienen, a pesar de ya no seguir juntos.

“Para mí, la felicidad de la ‘China’ está ante todo (…) Ella fue parte de una experiencia en mi vida, la cual me encantó, pero yo cerré un ciclo el año pasado y lo que yo suelto, yo no lo reciclo ”, dijo el popular ‘tiburón’.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre las declaraciones de Gino Assereto?

La también modelo se mostró muy agradecida por lo dicho por el padre de su hija y resaltó la buena relación que mantienen, pese a que “la gente de alguna forma trata de enfrentarlos o utilizan sus palabras o la sacan de contexto”.

“Yo me quedo con lo que tú y yo sabemos, me quedo con el cariño que me tienes, con el respeto que me tienes como mamá. Nosotros vamos a ser familia siempre y las cosas no van a cambiar, yo te quiero muchísimo y siempre voy a desear lo mejor para ti. Gracias por desearme lo mismo, por esas palabras tan bonitas ”, aseveró Pinedo.

Jazmín aseguró que espera que Gino Assereto consiga la felicidad porque su menor hija también lo será. Asimismo, precisó que siempre existirá un respeto con él porque serán familia toda la vida.

“Para mí es importante que tú seas feliz, porque si tú eres feliz y yo soy feliz, nuestra gordita también será feliz. Todo mi cariño para ti siempre, espero que este año sea maravilloso para ti. Espero que la gente entienda que nosotros no peleamos, tenemos una relación de amigos. Él sabe todo lo que hago por mi familia, mi gordita, me quedo con eso”, mencionó la también influencer.