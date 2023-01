Pepe Alva tras cruzar bloqueo de carretera cantando: “Gracias a Dios y a la ‘Matarina’”

El cantautor Pepe Alva se volvió viral en redes sociales este 19 de enero luego de que se difundieran imágenes de él cantando el famoso tema “Matarina” en pleno bloqueo de la Panamericana Norte en la provincia de Virú con rumbo a Trujillo. El músico se encontraba junto a su esposa, sus hijas e inclusive su madre dentro del vehículo; sin embargo, los manifestantes no lo dejaban pasar, hasta que un reportero lo identificó. Inmediatamente, los usuarios le exigieron que cante aquella canción para poder seguir su camino.

A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, explicó cómo ocurrieron los hechos. “¡Finalmente, pasamos las manifestaciones, piquetes y bloqueos! Ya estamos en Trujillo sanos y salvos. Gracias a Dios y a la ‘Matarina’”, escribió en un inicio. Luego explicó que llevaban tres días varados en el pueblo Valle de Dios, en el distrito de Chao.

Pepe Alva permaneció varado varios días junto con su familia

“Esta mañana ya era el tercer día y decidí avanzar. Tuvimos dos intentos fallidos de salir, con algunos manifestantes un poco alterados y peligrosos dándonos amenazas de quemar nuestro auto, aun teniendo a mi madre y mis gemelas en el carro”, expresó Pepe Alva en su publicación de Instagram.

“Ana María, mi esposa, no quería que salgamos hoy tampoco, pero me llené de valor y le dije salgamos temprano. Pudimos pasar el bloqueo de Chao por una tregua que dieron de media hora, pero se venía el de Virú, que era el más peligroso”, agregó.

Pepe Alva cantó “Matarina” para seguir su camino a Trujillo

Luego, Pepe Alva narró cómo comenzó a cantar “Matarina”, tema creado por Miguel Ángel Silva Rubio, más conocido como ‘Indio Mayta’. “De Repente llegamos al piquete mayor, con incendios de llantas, pero estábamos punteros en el bloqueo. El humo de las llantas nos estaba intoxicando, se ponía cada vez más turbulenta la cosa, nos decían que quizás pasemos, pero no era seguro. Les explicamos que estábamos con niñas y un adulto mayor, pero parecía no hacerles ningún efecto conmovedor”, expresó.

. Foto: captura/Radio Ke Buena