Natalia Salas vivió incómodo momento en un supermercado: “Una señora me preguntó si estaba gestando”

Hace ya unos meses que Natalia Salas hizo pública su lucha contra el cáncer de mama y, pese a lo difícil que es atravesar por esta etapa, la actriz, junto a su esposo y familia, está tratando de llevarlo de la mejor manera y ser positiva, pues batalla cada día para poder decir algún día que venció esta temible enfermedad. Ella continúa haciendo sus divertidos tiktoks al lado de Sergio, su pareja y contando por sus redes sociales cómo está siendo este proceso. Es así que, en una de sus historias de Instagram, relató que estaba haciendo las compras en un supermercado cuando una señora le felicitó por estar ‘gestando’, lo cual está lejos de la realidad por obvias razones.

Natalia Salas muestra como su hijo ya puede tocar su cabeza rapada. Foto: Natalia Salas/Instagram

¿Qué pasó con Natalia Salas?

Con un filtro de payaso, Natalia contó lo siguiente: “Acabo de terminar de hacer las compras de mi casa. Yo estaba esperando en la cola de la caja para pagar mis comidas, y la señora que estaba antes de mí me dijo ‘ay, ¿estás gestando de nuevo?’, y yo, pelona y con menopausia, le dije ‘es el vestido’. O sea, ya sé que tengo que hacer dieta, pero un poquito de…”.

La actriz también dijo que no se lo tomó de mala manera porque sabía no fue un comentario malintencionado por parte de esta señora, sin embargo, aprovechó para mandar un mensaje a todos aquellos que hacen este tipo de preguntas incómodas cuando una mujer está subida de peso.

Natalia Salas pide que no se normalice este tipo de preguntas

“Yo me había puesto una meta de salir embarazada hasta antes de los 38, pero con mi proceso oncológico ese plan está descartado. Pero si yo hubiese sido otra mujer, la pregunta de la señora me hubiese hecho sufrir. Entonces, qué importante es normalizar, no hacer este tipo de preguntas”, explicó la artista peruana.