¿Quién es el cómico Mostrito de la Risa y cuál es su increíble historia de superación?

La comicidad ambulante forma parte importante en la recreación de los peruanos que visitan el Centro de Lima, en especial la icónica alameda Chabuca Granda. Algunos de los más populares son los que conforman el elenco del Chino Risas, entre ellos resalta Luis Alberto Muñoz, mejor conocido como el Mostrito de la Risa, quien gracias a su carisma, interpretación de personajes y su peculiar rostro, emociona a decenas de personas que disfrutan su show. Sin embargo, su vida no fue fácil y, para llegar hasta donde está, vivió pasajes marcados por la indiferencia, la pobreza y los vicios.

En la mayoría de sketches, sus compañeros hacen mofa de su rostro; sin embargo, él lo toma de forma deportiva y asegura que no le afecta. “Ya me acostumbré, lo dirán por mi carita porque estoy un poco maltratado. No me acomplejo porque no soy el único feo”, comentó en entrevista para “Al sexto día”.

El Mostrito de la Risa tuvo una vida difícil

Luis Alberto Muñoz Rochabrun experimentó la pobreza y la soledad desde una edad muy temprana, puesto que sus padres lo abandonaron y terminó al cuidado de su abuela. A los 13 años, decidió dejar su casa para vivir en las calles, ahí conoció los vicios. Por más de cinco años durmió en plazas y fuera de diversas iglesias, donde también pedía limosna.

El querido Mostrito de la Risa también reveló que a su padre nunca le interesó formar un vínculo paternal. “Cuando lo necesitaba, no me dio la mano” , dijo y resaltó que apenas le daba unos soles y frutas de vez en cuando. Pese a las nulas oportunidades que tenía para salir adelante, mencionó que su más grande sueño era convertirse en cómico y, con el tiempo, lo consiguió.

El Mostrito de la Risa vivió más de cinco años en las calles de Lima. Foto: captura de YouTube/"Al sexto día"

La nueva vida del Mostrito de la Risa con el Chino Risas

El popular cómico de 42 años logró cambiar su vida luego de conocer al Chino Risas, quien lo acogió y lo invitó a formar parte de su equipo. “Tengo el corazón lleno de amor y alegría porque me gusta lo que hago y hago reír a mucha gente”, agregó el Mostrito. Cabe resaltar que, gracias a su trabajo, el humorista consiguió obtener su propia vivienda en San Juan de Lurigancho.

Ambos se conocieron durante los ruedos que realizaba Alcy Nivim Pacheco, nombre real del Chino Risas, en el parque Universitario. “Como era feíto, yo le hacía chistes. Una vez lo saqué a participar, hice un musical. Ahí comenzó a gustarme”, reveló al medio digital Enterándonos TV.