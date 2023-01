¿Cuánto ganaba Macs Cayo en “Combate” y por qué no aceptó armar ningún romance en el reality?

Los personajes más recordados del reality de competencia “Combate” son, definitivamente, los que participaron de la primera temporada del programa de competencia. Esto debido a que marcaron una nueva forma de divertirse viendo la televisión. Es así que dentro de los ‘combatientes’ más recordados está el bailarín Macs Cayo, quien no solo se hizo conocido por su peculiar personalidad, sino también porque fue el primer campeón de la temporada, lo que lo convirtió en ganador de una camioneta.

El talentoso Mario tiene sus raíces artísticas por sus hermanos Bárbara, Stephanie, Fiorella Cayo, quienes fueron actores, danzantes y cantantes en sus mejores épocas, tanto en escenarios nacionales como internacionales. No obstante, la característica que más sorprendía del ex chico reality fue la timidez con la que se desempeñaba y, al mismo tiempo, la destreza física que tenía para ganar cada uno de los juegos en los que competía.

¿Quién es Macs Cayo?

Marioalberto Rainiero Cayo Sanguinetti nació en Lima el 23 de mayo de 1985. Como se mencionó, desde muy niño estuvo familiarizado con las cámaras de televisión y los sets de grabaciones por sus hermanas. El joven no le fue ajeno al talento artístico. En el 2003, viajó a estudiar becado la Stetson University de Deland, en Florida, como deportista calificado en tenis.

La popularidad del modelo llegó con su ingreso a “Combate” y, posteriormente, con su incursión en “Esto es guerra”, pero tras su salida del reality de competencia se enfocó a dirigir la empresa artística de su hermana. En diciembre del 2021, contrajo matrimonio con la influencer Fiorella Giampietri, con quien llevaba más de 12 años de relación. El influencer fue portada de varios medios de comunicación por la lujosa ceremonia que realizó y que disfrutó en compañía de su familia y amigos.

¿Cuánto ganaba Macs Cayo en “Combate”?

El ex chico reality visitó el set del podcast “Com FM” para conversar con Mario Irivarren y Fabianne Hayashida y recordar los momentos más épicos que vivió durante su participación en el reality. El ingreso de Macs Cayo a “Combate” se dio cuando buscaba trabajo en Lima después de estudiar Administración en Estados Unidos. Un amigo de sus hermanas lo convocó a un casting para un programa de televisión. Dicha entrevista no fue tan cómoda, ya que sentía que uno de los miembros de producción lo miraba mal y le hacía preguntas raras. Además, confirmó que su ingreso fue con ‘vara’ por la popularidad de su familia.

En la misma conversación, le hicieron la pregunta que muchos querían saber: “¿cuánto ganaba en ‘Combate’?”. Lejos de impresionar, como lo hizo Stefano Tosso en el episodio anterior, Macs Cayo sorprendió a los entrevistadores porque ganaba igual que ellos, a pesar de que su apellido era conocido. En ese sentido, afirmó: “Yo entré ganando 500 dólares mensuales... Yo dije la tele. Ya, pues, bacán, 500 dólares”. Asimismo, recalcó que en las siguientes temporadas subió su pago.

¿Por qué Macs Cayo nunca armó algún romance?

Los romances armados en los programas reality como “Combate” y “Esto es guerra” no son un misterio para ninguno de los seguidores, ya que algunos se dieron de manera espontánea y otros eran muy forzados. El director de arte Macs Cayo les contó a sus excompañeros de televisión la razón por la que nunca se prestó para fingir un noviazgo con alguna joven en el espacio de ATV.