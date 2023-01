Fernando Díaz tras su inicio en “Arriba mi gente”: “Me importa el rating, pero no me quita el sueño”

“Arriba mi gente” presentó por todo lo alto a su flamante refuerzo, el periodista Fernando Díaz, quien trabajó por más de una década en ATV. Su ingreso a Latina fue muy comentado; pero hoy asume el reto en un nuevo formato y en compañía de tres conductores más. El exreportero conversó con La República acerca de la gran amistad que mantiene con Alicia Retto y, además, de su ingreso también a la misma casa televisora. También habló de las expectativas con respecto al magazine de las mañanas.

—Estuviste 12 años en ATV. ¿Te afectó tu salida?

—Sentimientos encontrados, porque es tu casa. Uno construye familia. Yo soy de hacer equipo, soy querendón. Le tengo apego a la gente. Me enamoro de la gente que me rodea, de mi equipo. Yo hago equipo, y este tiempo en ATV, sobre todo estos años de periodista, me ha enseñado a hacer equipo. Quiero mucho a mis compañeros. Eso es lo que me costaba dejar. Me costaba dejar el matinal, me costaba dejar a “Día D”, a mis amigos; pero me dijeron ‘piensa en ti’. Mis amigos me aconsejaron y costó, pero acá estoy.

—¿Qué tal tu relación con Alicia Retto?

—Maravillosa. Con Ali nos une una relación muy buena, nos conocemos desde del 2016 más o menos, cuando empezamos a trabajar juntos en “ATV noticias”, y nos juntaron también para el noticiero de “ATV noticias”. Ahí nos hicimos amigos y hemos construido una amistad que ha traspasado la pantalla. Hasta pensaban que éramos pareja. Siempre está el vernos fuera, hacer una parrilla o para tomar unos vinos. Ella con su esposo y yo con mi esposa, y otros amigos más.

Fernando Díaz y Alicia Retto se separaron y ninguno continuará en ATV. Foto: captura de ATV

—Se te ha visto conducir en noticieros y ahora pasas a conducir un magazine. ¿Cómo ves ese trance?

—Para mí es un pase más de formato, porque mi hábitat era más el reportaje y el noticiero, pero en el noticiero a las 9 a. m. ya empezábamos a cambiar el contenido. Hemos competido en el noticiero con “Arriba mi gente” y “América hoy”. Lo veo normal, no me siento raro, es tele.

—¿Cómo es tu relación con Pamela Vértiz?

—Pame es mi amiga, es más, es una de las primeras personas a las que le conté y pedí opinión. Ella me dijo ‘no dudes’ y se puso muy feliz. Me dijo ‘has trabajado para ello, te lo mereces, lo has conseguido tú solo; no te metas cabe, reconoce que ha sido tu mérito’.

—¿Y con Magaly?

—No. La amistad es una palabra muy grande. Hemos sido compañeros bajo la misma casa. Le tengo aprecio, le tengo respeto. La he entrevistado varias veces en el canal, en su casa. Y siempre ha sido ‘hola, hola, qué tal, y ya está’.

—¿Qué opinas del pronunciamiento de algunos artistas en medio de las manifestaciones?

—Los artistas son peruanos, son personas. Tienen una posición, tienen una política. A veces creemos que por ser artistas no tienen derecho a opinar. No, ante todo, eres ciudadano, y no hacen política todo el tiempo. O también dicen ‘los periodistas no pueden bailar’. No. El periodista también es un ser humano. Son etiquetas y hay que quitarlas.

Bus de reconocida cantante traslada a manifestantes que viajan de Juliaca a Lima. Foto: composición Jazmín Ceras - LR | Yarita Lizeth

—¿Te importa mucho el rating?

—Sí, me importa, pero no me quita el sueño, porque sé que esto se construye. Lo estamos construyendo. Los éxitos no nacen de un momento a otro. En el matinal, con Ali, empezamos de cero, que le ganó muchas veces al noticiero de acá (Latina), que le raspó al noticiero de América Televisión, y pasó por encima también de otros espacios. El rating se construye, y de manera responsable, sin faltar el respeto a nadie, sin faltar la ética profesional, sin hacer todo por el rating.

—¿Cómo te recibieron en Latina? Hasta te hicieron bailar en tu primer día

—El recibimiento fue muy cálido. Estaba muy nervioso porque tenía que bajar de la escalera. Dije ‘no vaya a ser que me caiga’, pero pusieron música, una de mis canciones favoritas de Grupo 5. Me gusta la cumbia, a mi familia también, y ya me solté. Este público de “Arriba mi gente” necesita también sonreír un momento.

Fernando Díaz apareció junto a sus nuevos compañeros en "Arriba mi gente". Foto: captura de Latina

—¿Qué esperas de “Arriba mi gente”?

—Espero competir con mis compañeros, con mi equipo, sumar y convertirlo en una alternativa a lo que ya hay, una alternativa distinta a “América hoy”, a “Préndete”, una alternativa donde haya una información veraz, bien manejada, bien aterrizada, para eso apoyados en la tremenda plataforma que tiene Latina, pero también con una cuota de entretenimiento, de relax. No todo tiene que ser drama.

—¿Trabajaste anteriormente con alguno de tus compañeros?

—Con Mathías coincidí mucho, cada quien con su perfil. Mathías siempre con su nota divertida. Él ponía la cuota divertida en el programa, los viajes, las notas humanas también, y luego se fue para ser conductor. Yo me quedé haciendo reportajes y haciendo lo mío. Y ahora se presenta esto (”Arriba mi gente”), y yo no lo busqué, yo no toqué la puerta de Latina. Me llamaron, y dije ‘es una opción’ y me aventé.