¿Qué fue de César Acuña Jr. y por qué lo relacionaron con Milett Figueroa?

¿Tuvieron un romance? Escuchar el nombre de César Acuña en el Perú es muy polémico no solo por la imagen del empresario luchador que vende desde hace años, sino también por las investigaciones que tiene abiertas y casi nunca llegan a buen puerto. Sin embargo, detrás del éxito del magnate trujillano está la labor de sus hijos, quienes se han encargado de reforzar la idea de familia trabajadora que poseen.

De hecho, hace unas semanas, la familia Acuña volvió a ser noticia porque uno de sus herederos, Richard Acuña, contrajo matrimonio con la modelo Brunella Horna y festejaron la ceremonia por todo lo alto. Como parte de los buenos deseos, el hijo cuyo nombre es homónimo con el del padre, César Acuña Junior, también se hizo tendencia por las palabras que les dedicó a los recién casados. Ahí surgió la duda de conocer más acerca de este personaje que fue vinculado durante mucho tiempo con la actriz Milett Figueroa. ¿Quieres saber más de este romance? A continuación, te daremos todos los detalles.

¿Quién es César Acuña Jr.?

Su nombre verdadero es César Acuña Núñez y es el primer hijo del matrimonio de sus padres, César Acuña Peralta y Carmen Rosa Núñez Campos, aunque tiene dos hermanos más fuera de la relación de su familia. Al igual que todos sus hermanos, nació en Trujillo y es el primogénito del empresario educativo, quien trabaja en el mismo rubro que su padre como representante de la universidad que fundó, Universidad César Vallejo, y la que maneja su madre, Universidad Señor de Sipán.

En total, tiene cinco hijos, pero sus dos últimas pequeñas son de su matrimonio con la doctora Claudia Cruzalegui. En realidad, se hizo muy conocido porque una de sus nenas sufrió de cáncer y con su familia entera se mudó a Miami, Estados Unidos, para que el tratamiento sea exitoso.

¿Por qué César Acuña Jr. fue relacionado con Millet Figueroa?

Otro de los escándalos más polémicos que lo expuso a las cámaras de espectáculos a César Acuña Núñez fue cuando su esposa, Claudia Cruzalegui, compartió un comunicado público en Twitter acusando a su pareja de serle infiel con la modelo Milett Figueroa. El tema dio mucho que hablar durante mucho tiempo debido a que salieron conversaciones entre ambos.

La ex chica reality negó de todas las formas posibles dicho romance, al igual que el político; sin embargo, no pudo evitarse las especulaciones cuando la revista Magaly Tevé presentó unas imágenes de la actriz en las que estaba en un auto Porsche modelo Cayenne GTS de color rojo , el 17 de junio del 2014. Al ser consultada por ese episodio, la influencer manifestó: “Esa foto fue de un día después de lo que pasó (acusación de Claudia Cruzalegui). Me reuní con el señor César, mis abogados y mi madre. Después me enteré de que era su carro. Yo me movilizo en mi auto. No tengo ninguna relación con nadie desde hace más de dos años ”.

En los últimos días del 2014, la pareja de esposos César Acuña Núñez y Claudia Cruzalegui volvió a dejarse ver juntos, a través de sus redes sociales, en las que colgaron una fotografía de sus vacaciones en la playa, de acuerdo con la información de RPP. Desde ahí hasta el día de hoy, no se volvieron a separar y, todo indica, que la experiencia de su hija los unió más que nunca.

¿A qué se dedica César Acuña Jr.?

El magnate César Acuña ha tenido múltiples cargos en política como gobernador regional, alcalde, congresista y postuló a la presidencia en varias oportunidades. No obstante, él no es el único de su familia que se dedica a dicho rubro, sino que ha hecho que sus hijos sigan sus pasos.

La diferencia es que el pueblo únicamente le dio la oportunidad a Richard Acuña, mas no al hermano mayor César Acuña Jr., quien se presentó no solo para legislador, sino también en la lista para el Parlamento Andino en el partido político de su padre, Alianza para el Progreso.

Además, se conoce que es un empresario por el calificativo que él mismo se puso en su cuenta oficial de Instagram. Su vida oscila entre Lima y Estados Unidos, ya que, aunque su hija venció el cáncer, continúa llevando sus controles y chequeos en el extranjero. Hace unos días, acaparó las portadas por el cariñoso mensaje que le dedicó a su hermano menor por su reciente boda con la emprendedora Brunella Horna.