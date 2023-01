Bárbara Cayo no se quedó callada tras escuchar las críticas de Magaly Medina sobre la participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022. La actriz aseguró que su hija se lució en el certamen internacional pese al poco tiempo para prepararse. Por ello, no permitió que la conductora minimizara su trabajo. Asimismo, opinó que su programa de espectáculos “fomenta la destrucción” y no deberían darle un espacio en señal abierta.

“Mi hija hizo un buen trabajo. Ella no tuvo ni un año de preparación. Ella no es miss. Esas chicas son instruidas desde chiquitas para ser misses”, comenzó diciendo Bárbara a las cámaras de “Amor y fuego”. También se pronunció sobre la entrevista que dio al diario El Popular, en la que calificó de no “bella” ni “inteligente” a la ‘Urraca’.

Bárbara Cayo considera que Magaly no debería tener un programa en la TV

“No fomentemos la destrucción, fomentemos la construcción y las buenas vibras, el apoyo, eso nos falta, y lamentablemente la señora Magaly Medina es un factor de destrucción. Entonces, no debemos darle cabida; la verdad, ningún medio de comunicación. Es su trabajo, de eso vive. Si se queda sin chamba, se moriría de hambre. Qué pena, qué feo. Así es la vida”, dijo Bárbara Cayo para “Amor y fuego”.

En esa misma línea, negó haber llamado a Magaly Medina una persona fea. “Así no lo he dicho. He dicho que una persona que no es bella ni inteligente —porque las personas inteligentes construyen, no destruyen— no tiene autoridad moral para hablar de belleza auténtica, menos de inteligencia. A mí no me parece inteligente”, finalizó.

¿Qué dijo Magaly sobre Alessia Rovegno?

Magaly Medina puso en pausa sus vacaciones en el extranjero para comentar brevemente la actuación de Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022. No es una novedad el desdén que la conductora siente por la miss Perú, pues desde su coronación en “Esto es guerra” la calificó como no apta para el puesto y vaticinó que no impactaría en las ligas mayores.

Tras conocer que la novia de Hugo García no clasificó en el top 5 y que la miss USA, R’Bonney Gabriel, se llevó el título y la corona, la conductora expresó su sentir en sus redes sociales. “Lo dije. No tenía ni actitud ni carisma, y menos vocabulario. ¡Quedó fuera de las 5! Janick Maceta fue más”, comentó.