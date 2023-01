Alessia Rovegno: Bárbara Cayo revela qué le dijo su hija tras no ganar el Miss Universo 2022

Bárbara Cayo se enlazó con “Amor y fuego” y reveló lo que le dijo su heredera Alessia Rovegno tras quedar eliminada en el top 16 del Miss Universo 2022. Recordemos que la modelo no pudo avanzar a las instancias finales del certamen de belleza internacional y fue blanco de críticas por su respuesta a los medios de comunicación durante su participación en New Orleans, Estados Unidos. Cabe recalcar que Alessia Rovegno fue motivada de cerca por su madre y el resto de su familia, y también por Hugo García.

Ante las constantes críticas, un reportero del programa en mención se comunicó con Bárbara Cayo para conocer su opinión sobre las críticas a su engreída. Mediante una llamada, la actriz reveló un fragmento de lo que habló con su hija tras no ganar el Miss Universo.

¿Qué le dijo Alessia Rovegno a su mamá tras no ganar el Miss Universo?

“Ella se preparó para eso. Me dijo: ‘Mami, qué pena que no quedé, porque estaba recontrabién preparada’ (…). Alessia está contenta y es lo más importante”, dijo la popular Rafaela de “Al fondo hay sitio”.

“Yo estaba con todas las buenas vibras y con toda la onda positiva de que Alessia pueda llegar a la final y que le traiga una alegría al Perú, pero, bueno, así es la vida. Lo importante es competir. Lo que puedo decir es que la competencia estaba muy fuerte. Las chicas eran preciosas”, acotó.

Alessia Rovegno mide 1,80 metros, al igual que otras concursantes del Miss Universo 2022. Foto: composición LR/Miss Universo

Bárbara Cayo arremete contra Magaly y defiende a Alessia: “No tiene autoridad moral para hablar”

Mediante una entrevista con El Popular, Bárbara Cayo emitió algunas expresiones en contra de Magaly Medina, quien criticó a su hija Alessia Rovegno antes y después de su participación en el Miss Universo 2022. La reconocida actriz afirmó que la ‘Urraca’ no debería opinar sobre la joven.

“¿Qué aporta ella? Una persona que no es bella ni inteligente —porque los seres humanos inteligentes construyen, no destruyen— no tiene autoridad moral para hablar de belleza auténtica, menos de inteligencia”, indicó al inicio de la conversación.

“Ella simplemente gana dinero hablando mal de las personas, exagerando, diciendo cosas feas y mentiras para generar rating porque, si no, pierde el trabajo. Su labor es alimentar el chisme, el morbo, la mediocridad. Tiene un trabajo muy feo, a mi parecer, y la describe perfectamente”, finalizó.