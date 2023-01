Yely Rivera: ¿a qué se dedica la ex miss Perú 2021 tras su retiro oficial de las pasarelas?

Ha pasado poco más de un año desde que Yely Rivera representó al Perú en el Miss Universo 2021. Pese a que no logró hacerse con la preciada banda y corona del certamen internacional, la candidata fue enormemente elogiada y es, hasta la fecha, recordada también por los escándalos que se suscitaron a raíz de su participación en dicha pasarela.

En medio de la algarabía por escoger a la Miss Perú 2022, Yely protagonizó una mediática gresca con Jessica Newton, la organizadora de la competencia, acusándola de no haberle brindado su entero apoyo cuando fue concursante y señalando que tuvo favoritismo hacia otras candidatas, por lo que decidió dar un paso al costado definitivo de las pasarelas.

En esta nota, te contamos cómo fue la cronología de su pleito con la madre de Cassandra Sánchez y en qué se desempeña tras alejarse de los certámenes de belleza y los reflectores.

Yely Rivera exhibe que Jessica Newton no la apoyó en Miss Universo 2021

La gota que derramó el vaso fue cuando Alessia Rovegno se consagró miss Perú y fue coronada por Janick Maceta en lugar de por Yely Rivera, tema que terminó por molestar a la exreina de belleza arequipeña, quien acudió a diversos programas de espectáculos para exponer los ‘trapitos’ de la organización Miss Perú y Jessica Newton.

En su malestar, la modelo detalló que la organización del Miss Perú no la apoyó a financiar su bolsa de viaje a Israel y expuso favoritismos que la entidad tuvo hacia algunas candidatas.

“Yo voy a dejar en claro algo y no voy a volver a tocar el tema. Yo no he recibido ni 1 sol de la organización, ni un sueldo, ni los pagos de los viajes que he hecho a provincia. No he recibido ni una bolsa de viaje. Los viáticos los asumía la organización, pero, cada vez que tú haces un viaje a provincia, la organización del certamen provincial paga a la reina un bono y nunca me lo dieron”.

Jessica Newton se defiende de acusaciones de Yely Rivera

Jessica Newton no se quedó callada y, ante los señalamientos en su contra, sacó cara por la transparencia del certamen de belleza. Asimismo, indicó que la razón por la que Yely no coronó a Alessia Rovegno, se debió a que ella ya contaba con el título de Miss Supranational y, por ese motivo, solo podía coronar a alguien de su misma categoría.

“Siguió siendo parte de la organización y no coronó porque ella había recibido la corona de Miss Supranational, corona que no entregó porque el día de la conferencia de prensa llegó tarde. Una reina que tiene una corona internacional de otro título no puede coronar a la que va a Miss Universo. Son normas internacionales que yo sigo”, expuso la madre de Cassandra Sánchez.

Jessica Newton acusa a Yely Rivera de querer lucrar con denuncia

A raíz de los destapes y contestaciones entre Jessica Newton y Yely Rivera, la organizadora del Miss Perú se enlazó con “Amor y fuego” para descartar, en una nueva oportunidad, lo señalado por su ex pupila. Asimismo, dio a entender que Yely habría iniciado la disputa con el fin de impulsar su carrera como artista.

“Honestamente, no sé quién la está asesorando. Espero que no sea el inicio de su lanzamiento como cantante de cumbia. Le deseo lo mejor. Este tiempo le pertenece a la nueva reina, así como ella tuvo su tiempo”, declaró la también exreina de belleza.

¿A qué se dedica Yely Rivera a la fecha?

Un dato que no muchos sabían sobre la sucesora de Janick Maceta en el Miss Perú es que además de ser modelo, es cantante. De hecho, tuvo una prematura incursión en la música como cantante en el 2019. Ella y otras tres jóvenes fundaron la agrupación musical femenina Leydi.

Gracias a ello, Yely tuvo presentaciones como cumbiambera en varios programas de espectáculos, a donde acudía para promocionar sus temas. Sin embargo, el proyecto pronto se vio frustrado porque el cuarteto se separó.

Yely Rivera formó parte del cuarteto Leydi. Foto difusión

Cuatro años más tarde, y habiendo ganado amplia experiencia en pasarelas, la hermana de Kelin Rivera decidió retomar su carrera como cantante.

Yely Rivera fue Miss Perú en el 2021. Foto: composición LR/Yely Rivera/Instagram. Video: Yely Rivera/Instagram

“Ahorita, estoy trabajando en mi profesión (Administración) y estoy haciendo una maestría en neuromarketing. He dado un giro totalmente a mi vida, he dejado colgados los tacos y la pasarela”, dijo en una reciente entrevista con La República.