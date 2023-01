Rodrigo González le dedica mensaje a su novio en su cumpleaños: “El amor de mi vida”

Rodrigo González es uno de los comunicadores más influyentes de la televisión peruana. Su carisma, manera de decir las cosas y el no tener ‘pelos en la lengua’ lo han llevado a ser uno de los preferidos por el público, pues no por nada tiene bastantes años liderando un programa de espectáculos, que conduce con su gran amiga Gigi Mitre. El conductor de “Amor y fuego” se encuentra en su mejor momento tanto profesional como personal y esta vez no dudó en gritar a los cuatro vientos su amor por su novio Salvatore en su cumpleaños.

‘Peluchín’ no solo saludó a su pareja, sino también a su madre con unas tiernas palabras casi al final del programa. “Y hoy es cumpleaños de mi madre. La mujer de mi vida, la persona que más amo en este mundo cumple años, así que feliz cumpleaños a mi mamá, que seas todo lo feliz que mereces (…) Y también cumpleaños del amor de mi vida, ¿qué tal puntería la mía no, Gigi?”, comentó. “El mejor de los días y de los cumpleaños hoy. Los adoro con todo mi corazón”.