Fernando Díaz ‘afectado’ tras salir de ATV: “Tengo sentimientos encontrados, construí una familia”

El reconocido reportero y flamante ‘jale’ de “Arriba mi gente”, Fernando Díaz, abrió su corazón en una entrevista con La República y comentó cómo se sintió tras salir de ATV, la casa televisora que lo acogió por más de una década. Según comentó el hombre de prensa, fue una decisión difícil, por lo que decidió buscar ayuda en su esposa y amigos. Vale mencionar que Fernando Díaz destacó a Alicia Retto como una excelente amiga, e incluso asegura que pueden juntarse con sus respectivas familias en cualquier momento.

¿Qué dijo Fernando Díaz sobre su salida de ATV?

Fernando Díaz reveló que su salida de ATV no fue nada fácil: “Sentimientos encontrados, porque es mi casa. Uno construye familia, yo soy muy de hacer equipo, yo soy querendón, le tengo apego a la gente, me enamoro de la gente que me rodea, de mi equipo, yo hago equipo” , dijo en un primer momento.

“Posteriormente, este tiempo en ATV, sobre todo estos años de periodista, me ha enseñado a hacer equipo. Yo quiero mucho a mis compañeros, eso era lo que me costaba dejar, me dejaba dejar el matinal, me costaba dejar a Día D, a mis amigos, pero alguien también me dijo: ‘Oye, los amigos van a estar ahí siempre’. No lo vas a ver todos los días, pero ahí está el teléfono, llámalos, escríbeles, si los extrañas búscalos, piensa en ti. Mis amigos de verdad me aconsejaron, mi familia también, costó, pero acá estoy”, acotó el conductor de televisión.

Fernando Díaz será el nuevo conductor de "Arriba mi gente". Foto: captura Latina

Fernando Díaz destaca amistad con Alicia Retto

Fernando Díaz también resaltó a Alicia Retto y recordó cómo surgió su amistad. “Maravillosa, hoy nos une. Ya nos conocemos desde el 2016 más o menos que empezamos trabajar juntos, que nos juntaron para el noticiero de ATV Noticias y hemos construido una amistad que traspasa las pantallas. La gente incluso pensaba que éramos pareja. Siempre está el vernos fuera, hemos quedado en vernos, en familia. Ella con su esposo y yo con mi esposa y otros amigos más”, dijo el conductor conmovido.