¿Con quién se casó Christian Domínguez y por qué tardó 20 años en divorciarse?

Christian Domínguez ha tenido varios amores a lo largo de su trayectoria artística. No solo por su fama de ‘picaflor’, sino también a los romances intensos que vivió con cada una de sus parejas. Sin embargo, alguien que lo ha marcado por bastante tiempo fue su primera esposa, con quien continúa casado hace más de 20 años, a pesar de que cada uno de ellos hizo su vida como mejor le ha parecido.

Este matrimonio era poco conocido en el mundo del espectáculo hasta que el líder de la Gran Orquesta Internacional se volvió a comprometer con la cantante Melanie Martínez, con quien llegó a tener su primogénita, y esta relación desencadenó que se conozca su estado civil. Este hecho impidió que el empresario vuelva a contraer nupcias, inclusive con su actual pareja Pamela Franco, a quien siempre molestan con la fecha de la boda.

¿Quién es la esposa de Christian Domínguez hace más de 20 años?

Para conocer cómo es que el exintegrante de La Joven Sensación Christian Domínguez conoció a la mujer con la que llegó al altar por primera vez, nos remontaremos al 2002. Época en la que el artista visitaba los escenarios para deleitar a sus fanáticas con su popular “Tic, tic, tac”, mientras que la bailarina Tania Ríos se cruzaba con él en sus eventos.

Él, con 18 años, y ella, de 17, decidieron aceptarse en matrimonio en una ceremonia íntima en la Municipalidad de Breña. Tres años después, en el 2005, la bailarina alzó vuelo y se fue hasta Nueva York, Estados Unidos, buscando un mejor futuro. La distancia física de la pareja habría sido el detonante para que no continuaran juntos. Además, la modelo habló con RPP y le aclaró que se debió a que “e lla era ambiciosa y él era conformista” . No obstante, todo concluyó por mutuo acuerdo y sin mayor escándalo, hasta ese entonces.

¿Por qué Christian Domínguez aún no se ha separado?

Mucho se ha especulado acerca del fin del matrimonio entre Christian Domínguez y Tania Ríos. Esto debido a las declaraciones que hacían ambos, cada uno por su lado. El cantante aseguraba que el tema legal estaba procediendo, pero que el curso demoraba, mientras que su aún esposa aseguró en el 2010: “ Sí, salió el divorcio. No entiendo por qué (Christian) no lo muestra ”. Además, explicó que todo el proceso inició cuando ella le envió una carta poder a uno de sus familiares para que se encargue de actualizar sus papeles.

A mediados del 2022, el programa “Magaly TV, la firme” se puso en contacto con la exbailarina para consultarle por sus papeles de divorcio y, ante la sorpresa de muchos, negó saber algo acerca de ese procedimiento. Esta versión desmentía las declaraciones que había hecho el artista al asegurar que ya estaba por salir su sentencia de soltero. Por otro lado, cuando le pidieron especificar si el cumbiambero se puso en contacto con ella para tramitar su estado civil, manifestó: “ Sí, pero hace mucho tiempo, tres años atrás, antes que yo esté embarazada ”.

El empresario Christian Domínguez salió a desmentir a su ex en el programa que conducía: “ Se fue del país de manera abrupta. Me pidió eso (el dinero) y, por ser mediático, mi abogado me dijo no tocarlo, pero voy a hacerlo ”. Además, añadió: “No fui avisado cuando ella se iba a ir, empecé a hacer los trámites y obviamente faltaban documentos firmados. (…) El tema de chibolos es cierto y lo habría manejado de otra forma. El tema es por qué el Poder Judicial no lo hace ”. Todo esto lo dijo con el fin de aclarar la razón por la que no se divorciaban hasta el momento.

¿Christian Domínguez se casará con Pamela Franco tras separarse de su aún esposa?

Esa es la pregunta que más veces le han hecho a la cantante Pamela Franco, actual pareja de Christian Domínguez. Esto debido a que ellos iniciaron planes muy acelerados al punto de tener una hija y llegar al altar. Sin embargo, la madurez de ellos empezó a notarse poco a poco y sus declaraciones fueron teniendo como prioridad su estabilidad emocional y financiera por el bien de su hija.

Los dueños de los chifas Tusan wok manifestaron que su proyecto familiar más grande ahora es comprarse una casa y eso implica ahorro. Por ello, están esperando concretar sus planes y que la ceremonia no pase del 2025.