Adriana Quevedo rechaza volver a trabajar con Karla Tarazona y ‘Metiche’: “No me cae el ambiente”

Sin pelos en la lengua. Adriana Quevedo rompió su silencio luego de días de especulaciones en los que se decía que Karla Tarazona habría movido sus influencias para retirarla de las pantallas de Panamericana Televisión. Aunque la ahora exconductora indicó que nada de eso es cierto, sorprendió al señalar frente a cámaras que no está dispuesta a regresar a dicha casa televisiva para compartir programa con ella o con Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’.

Adriana Quevedo explica por qué se siente feliz de dejar "D' Mañana". Foto: composición LR/ captura de Panamericana TV

¿Por qué Adriana Quevedo no quiere volver a Panamericana TV?

Adriana Quevedo visitó el set de “Amor y fuego” para hablar sobre su reciente salida de Panamericana Televisión. De esta forma, Rodrigo González le preguntó si estaría dispuesta a trabajar nuevamente con la dupla de Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, a lo que ella respondió con un rotundo “no”.

“El ambiente ya no estaba bueno y estaba perfecto que yo haya terminado ese ciclo. Si yo tengo esa premisa es mi cabeza. Quiere decir que yo no regreso si me hablas de este espacio específico con las personas que están ahí”, manifestó.

Asimismo, indicó que no se sentía cómoda compartiendo pantalla con ellos, pero que respeta la decisión del canal al mantenerlos frente a cámaras.

“ No (regresaría). No me agrada el ambiente para nada. (...) No, no se tiene que ir nadie (para regresar). Los programas, los canales apuestan por algo. Qué bien, apostaron por eso y que les vaya bien”, agregó.

Adriana Quevedo sufrió malos tratos en “D’Mañana”

Por otro lado, comentó que no se lleva una buena experiencia al trabajar con Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, motivo por el que no tuvo problema alguna en ser retirada de la conocida casa televisiva.