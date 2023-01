Adriana Quevedo pisó el set de “Amor y fuego” para responder las picantes preguntas sobre su comentada salida de Panamericana Televisión. Según reveló este 18 de enero en el espacio de Willax, sospechaba que no la querían tomar en cuenta para el proyecto “Préndete”, en el cual Melissa Paredes fue anunciada como conductora. Respecto al trato recibido en los últimos meses, señaló no tener buenas experiencias. “Es feo trabajar en un ambiente, donde sea, (en el que) no te lleves bien con las personas”, comentó.

Dejó entrever frente a Rodrigo González que su desvinculación del canal no se dio en buenos términos y aseguró sentirse feliz de dejar a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, ‘Metiche’.