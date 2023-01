Tongo, uno de los personajes más queridos de la farándula y creador del recordado tema “La pituca”, dio sus primeras palabras tras ser estar hospitalizado desde los últimos días del 2022. El multifacético artista fue internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) por complicaciones en su salud, luego de que le extirparan un tumor. Sus seguidores se preocuparon por su estado, el cual era muy delicado e, incluso, habría sido desahuciado por los internos del establecimiento. No obstante, envió un mensaje este domingo 15 de enero.

Las palabras de Tongo desde el hospital

Tongo se está recuperando lentamente luego de ser llevado de emergencia al nosocomio especializado en patologías cancerígenas. Según el Popular, lo darían de alta en las próximas horas.

Tongo muestra mejoría y sale de UCI. Foto: difusión

De acuerdo al diario, Abelardo Gutiérrez habló con ellos con cierta dificultad. “No me siento bien, pero quiero seguir viviendo”, expresó.

El cantante superó la infección que tenía, la cual pudo haberle conllevado a la muerte. En ese sentido, puede ser dializado sin complicaciones.

Como se recuerda, al ser internado antes de Año Nuevo, Tongo fue llevado al área de trauma shock. Su esposa, Gladys Lupinta, se mostró preocupada por su estado y pidió a sus seguidores a orar por él.

¿Qué enfermedad terminal padece Tongo?

El cantante padece una enfermedad que se le diagnosticó a mediados del 2022. Los primeros días del 2023 estuvo luchando por su vida en el hospital Neoplásicas.

Gladys Lupinta, esposa de Tongo. Foto: composición LR/archivo

El autor de temas como “Chop suey”, “Numb” y “La pituca” tiene insuficiencia renal terminal. Esta enfermedad daña los riñones y afecta su funcionamiento. En otras palabras, el paciente no podría realizar sus funciones urinarias.

Él ya había hablado de su patología tiempo atrás. “Ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, toda mi voz, he dado todo para ustedes. Ahora, por favor, yo quiero que me ayuden, por favor. ¡No me abandonen!”, dijo en una entrevista en Latina meses atrás.