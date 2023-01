Stephanie Valenzuela advierte a delincuente que le robó su celular: “Voy a destruirte la vida”

La cantante también conocida como ‘Tefi’ Valenzuela compartió un importante mensaje por medio de su cuenta de Instagram, dirigido a la persona que le robó su teléfono móvil en un viaje a Arequipa, destino que escogió para disfrutar de unas vacaciones. En un texto compartido en la famosa red social, la ex chica reality amenazó al delincuente para que le devuelva su celular: “Voy a destruirte la vida”. Minutos después de haber publicado este mensaje, la modelo subió una nueva historia llamando al ladrón con su apodo, ‘Orejas’, y le volvió a advertir que le dé su celular cuanto antes.

El mensaje de Stephanie Valenzuela al delincuente

“Me robaron el celular en Arequipa. Y tú, delincuente, te invito a que llames al número que te dejé y me lo entreguen. Te pagaré más de lo que te van a dar en la calle. Pero, de no hacerlo llegar, voy a destruirte la vida. Prende el teléfono otra vez que te tengo cerca”, se lee en el post publicado en su cuenta de Instagram.

Stephanie Valenzuela fue víctima de un robo en Arequipa. Foto: captura de pantalla/ Instagram de Stephanie Valenzuela

Stephanie Valenzuela advierte al ladrón

La peruana que radica en México subió una nueva historia en su cuenta de Instagram y se dirigió al ladrón por su apodo: “¡Hola, ‘Orejas’! Ya sé que fuiste tú, que te robaste mi teléfono; ya te tengo fichado”, dijo. “Yo te recomiendo que te contactes al número que te he dado para que no tengas más problemas, y más rápido te sales tú del problema y yo también”, sentenció.

‘Tefi’ pide al delincuente que “no la haga larga”

En una nueva publicación, Valenzuela le mandó un nuevo mensaje a ‘Orejas’: “Estás más fichado de lo que creí. Voy por ti, créeme que me divierte, me siento como en una serie de Netflix y me va a gustar capturarte”, expresó.