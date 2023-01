Pamela Franco se molesta al ser vinculada con Christian Cueva: “No sé de dónde sacan eso”

¡No se queda callada! Tras la coincidencia de Pamela Franco y Christian Cuevna en la boda de Brunella Horna, se comenzó a especular sobre un posible romance que ambos personajes habrían mantenido en el pasado. Los dos asistieron con sus parejas actuales, por lo que se habló sobre cómo habían reaccionado ambos al encontrarse en dicho evento. Por ello, la cumbiambera fue consultada por las cámaras de “Amor y fuego” y se mostró muy fastidiada, al ser relacionada con el futbolista.

“No tengo que hablar de terceras personas. Yo estoy tranquila, me enfoco en mi vida (...) no sé la verdad de dónde sacan eso, no sé por qué, ni con qué intención ”, expresó.