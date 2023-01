Melcochita: ¿cuántos hijos tiene el famoso cómico y por qué está distanciado con ellos?

Melcochita está en boca de todos por sus revelaciones en el programa de “Andrea”. El actor cómico, junto a Monserrat Seminario, fueron los invitados a la primera edición del 2023. Él habló de la relación con sus hijos, además, se enteró de la existencia de un nieto, quien está preso por robo agravado. En ese sentido, pidió liberarlo. A propósito de todo lo mencionado, repasamos la cantidad de descendientes que tiene el artista, además de cómo es su relación con ellos.

¿Cuántos hijos tiene Melcochita?

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, tiene una amplia familia. Muchos de ellos han tenido breves apariciones en la pantalla chica y redes sociales. En total, son 11 hijos que engendró el veterano humorista.

Yessenia Villanueva, Hussein Villanueva, Susan Villanueva, María Esperanza Villanueva Seminario y Constanza Villanueva Seminario son algunos de los descendientes del caracterizador.

Es importante destacar que poco o nada de sabe de sus edades. Sin embargo, el mayor de todos supera los 50 años.

Melcochita responde sobre cómo es la relación con sus hijos

En el último semestre del 2022, Melcochita protagonizó unos incidentes con su hija Yessenia Villanueva. Ella se encontraba en Estados Unidos viviendo en condiciones precarias.

Según contó en aquella ocasión, se quedó sin trabajo y sin un techo donde vivir. “Yo tengo una enfermedad, me voy a morir y mi familia me hace bullying de eso, no lo puedo decir públicamente”, reveló.

El actor cómico se pronunció para hablar de la relación con sus hijos. Como se recuerda, no es la primera vez que él tiene altercados con ellos.

“Si hay una cosa negativa, me hago el loco, pero si va bien o mal, es cosa de ellos. [...] Porque con preocuparte no vas a solucionar nada, así que tira para adelante”, dijo el humorista.