Karla abandona set de “Préndete” por presencia de nuevo conductor: “No me voy a prestar para esto”

No está para bromas. Karla Tarazona y sus compañeros de “Préndete” vienen generando expectativa en el público que los sintoniza desde que anunciaron que su espacio televisivo tendrá un nuevo conductor que estará junto a ellos todas las mañanas. No obstante, la espera terminó el martes 17 de enero luego de que presentaran a “Huevín”, en referencia a Rafael Fernández. Ante esto, la también locutora de radio no dudó en mostrar su fastidio y optó por retirarse del set.

“Me parece una falta de respeto lo que están haciendo. Por qué no han traído un gato, por qué no han traído un brasilero, por qué siempre tengo que ser la piñata de todos. Esto ya me parece demasiado, no me voy a prestar para este circo porque a mí nadie me dijo nada ”, indicó minutos antes de salir fuera de cámaras.