Gisela Valcárcel aprovecha sus vacaciones para estudiar inglés: ¿con canje?

“El gran show” llegó a su fin en diciembre del año pasado con la coronación de Gino Pesaressi; sin embargo, Gisela Valcárcel no se detiene y aprovecha sus tiempos de descanso para estudiar inglés. La popular ‘Señito’ utilizó sus redes sociales para anunciar que se prepara académicamente y, al parecer, sería por canje, debido a que no dudó en etiquetar a la academia en la que estaría matriculada para continuar educándose. Vale precisar que aún no se ha informado la fecha de estreno del programa de baile.

Recordemos que, en la última emisión de su reality, Gisela Valcárcel aprovechó sus cámaras para dejar un misterioso mensaje. “Con esto termino en mi posición. Nunca sé si voy a volver y por eso me emociono tanto, nunca sé si me van a dar pase”, comentó la conductora. Estas palabras generaron muchas dudas sobre su vuelta a las pantallas.