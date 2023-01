¿Quién es el novio de Amanda Dudamel, la venezolana que casi gana el Miss Universo 2022?

¡En las buenas, malas y peores! La modelo Amanda Dudamel está en boca de todos luego de disputar la corona del Miss Universo 2022 como una de las favoritas y quedarse en segundo lugar por decisión el jurado preliminar. Para muchos, era la reina indudablemente no solo por su belleza física, sino por sus grandes aptitudes en oratoria y su desenvolvimiento escénico, a diferencia, por ejemplo, de nuestra representante Alessia Rovegno, que podía desenvolverse muy bien en las pasarelas, pero sus intervenciones en público no eran las mejores.

Su seguidores e internautas de todo el mundo han expresado el sinsabor que les ha dejado que la bella venezolana no se haya coronado como la mujer más bonita del planeta. Esas mismas especulaciones han ayudado a que la diseñadora de modas se haga mucho más popular en redes sociales, al punto de superar su primer millón de seguidores en Instagram. A través de esos medios, la influencer no ha parado de agradecer a cada una de las personas que le dieron su apoyo durante su participación en el concurso de belleza más importante de todos los tiempos, en especial, a su familia y su novio, Daniel Roa, a quien presentó públicamente por primera vez. ¿Quieres saber más acerca de él? Acá te diremos todos los detalles.

¿Quién es el novio de Amanda Dudamel?

De acuerdo a lo que indica su cuenta de Instagram, el nombre completo del joven es Daniel Andrés Roa Farias y tiene 26 años de edad, debido a que nació en noviembre de 1996. Su identidad también aparece en la página de International Tennis Federation, en la que figura como un deportista de esa especialidad que representa a su país de origen, Venezuela.

Además, se conoce por el portal Check Company que trabajó en el 2020 como funcionario de una empresa en Reino Unido. Sin embargo, su verdadera pasión fue el tennis y su interés por este deporte lo ha llevado ha que aparezca en estadísticas internacionales de este mundo. En pocas palabras, toda una caja de sorpresas resultó el compañero de la reina de belleza.

¿Cuál es la historia de amor de Amanda Dudamel y su novio?

Aunque es bien difícil encontrar información acerca de Daniel Roa en redes sociales e internet, el empresario fue entrevistado en las locaciones de Miss Universo en Estados Unidos, donde contó todos los detalles de su romance con la reina de belleza Amanda Dudamel, los cuales sorprenderán a más de uno. ¿Por qué? Comencemos por la edad en la que se conocieron. Ella tenía 13 años y él 15 años.

En ese sentido, expresó: “La historia es larga… Estudiamos en el mismo colegio y entrenamos tenis juntos. Yo le di clases de tenis y desde el primer día me enamoré. De ahí era como un año entero escribiéndole porque su papá es un poco celoso y no dejaba, pero ahí vamos”.

Cuando le consultaron por la cantidad de años que llevaban juntos, el deportista reveló que entre el tiempo que estuvieron juntos en su país y el que él pasa fuera de él por motivos de trabajo suman, aproximadamente, siete años. Es decir, se conocen bastante.

El novio de Amanda Dudamel viajó a apoyarla para el Miss Universo 2022

El amor de Daniel Roa por su reina Amanda Dudamel es incondicional y lo demostró al acompañarla a su concentración en New Orleans y en el día central, 14 de enero, fecha en la que ella peleó hasta el último minuto por mostrar el gran potencial que tenía como participante.