Adolfo Chuiman enfurece con personas que lo dan por muerto: “Es la tercera vez que me están matando”

¡Alzó su voz! El actor Adolfo Chuiman, reconocido por su papel de Peter en la exitosa serie “Al fondo hay sitio”, no toleró que personas inescrupulosas usen su nombre para difundir noticias falsas como la de su muerte, lo cual ha afectado a su familia. Totalmente afligido, el artista rechazó este tipo de actitudes de sus compatriotas en las redes sociales. Lo que más llamó la atención es que esta no sería la primera vez que lo dan por fallecido.

Adolfo Chuiman afectado por noticias falsas

Adolfo Chuiman relató que fue alertado por varios amigos y familiares que lo llamaron preocupados tras ver la noticia de su supuesta muerte en redes sociales. Ante esto, el actor quedó sorprendido y cuestionó a los responsables de difundir este tipo de noticias.

“Es la tercera vez que me están matando, no entiendo qué tiene esa gente (...) para afirmar esas cosas en las redes sociales. Pero, finalmente, prefiero reírme, no les daré el gusto de amargarme la vida. Hoy en día es más importante reír y llevar una vida sana”, sostuvo en entrevista a Trome.

Adolfo Chuiman volvió a la actuación después de dos años por la pandemia. Foto: captura América TV

Actor quiere volver pronto a “Al fondo hay sitio”

De otro lado, el actor prefiere seguir enfocado en su carrera y expresó su deseo de poder reincorporarse pronto a las grabaciones de “Al fondo hay sitio”. Como se sabe, Chuiman se encuentra ausente tras anunciar su retiro de la casa de Francesca Maldini.

“Espero reaparecer pronto en la historia, por ahora Peter se alejó de Francesca Maldini tras confesar que compró el terreno para la casa de los González”, dijo.