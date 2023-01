Onlyfans es una de las páginas de creación de contenido que más popularidad ha conseguido en la farándula nacional. Debido a que es más conocida por su contenido para adultos, muchas personalidades han aprovechado el sitio para subir material explícito y hacer mucho dinero en el proceso. Famosas como Xoana González, Fátima Segovia y Olenka Zimmermann han recaudado una buena cantidad de capital en la plataforma.

Sin embargo, Úrsula Boza, por más que se lo han propuesto, no se creará una cuenta de Onlyfans. En conversación con ChiquiWilo, la ‘Mirada de tiburón’ descartó rotundamente unirse a la página para adultos. “No me siento cómoda con que otra persona vea mi cuerpo desnudo”, mencionó. La actriz hizo énfasis en que no estaba dispuesta a mostrar su cuerpo al público.