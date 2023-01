¡Al estilo de Shakira! ¿Qué famosas peruanas publicaron una canción tras romper con su ex?

Shakira logró establecer varios hitos musicales con el lanzamiento de ”Music sessions #53″ junto a BZRP. Un tema en el que la colombiana dispara a quemarropa a Gerard Piqué y su nueva pareja, Clara Chía. Sin embargo, en la farándula peruana han ocurrido casos muy similares y famosas, que no necesariamente son cantantes, han lanzado hits virales tras terminar sus relaciones.

Brunella Horna a Renzo Costa

El verso de Shakira en BZRP “Music Sessions, Vol. 53″ (“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”) es algo que Brunella Horna aprendió cuando terminó su mediático romance con Renzo Costa en 2015. Por aquel entonces, ‘Baby Brune’ participaba en “Bienvenida la tarde: la competencia” y el empresario, quien era jurado del Miss Perú, protagonizaba un escándalo al haber sido captado con Laura Spoya, una de las candidatas.

“Si no te nace de corazón escribir, no te ha nacido antes escribir, no lo hagas ahora. No me busques, ya no me llores, ya no me escribas más. Olvídate de mí”, le espetó la conductora.

El momento se hizo viral y Brunella Horna lo aprovechó para lanzar un remix junto a DJ BryanFlow. “Cuando yo lancé mi canción, tenía todos los fines de semana shows (…). Gracias a mi canción, tengo las tres tiendas, yo iba a las discotecas y la gente la cantaba”, afirmó la conductora de “América hoy” en su programa.

Tilsa Lozano al ‘Loco’ Vargas

La exlíder de Las Vengadoras, Tilsa Lozano, quien se casó con Jackson Mora el 25 de noviembre del 2022, alcanzó un mega éxito con “Soy soltera y hago lo que quiero”, un hit de verano que lanzó con DJ Peligro, en 2013, y cuyo videoclip oficial se estrenó en febrero de 2014.

Sentada en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, ella se llevó S/ 25.000 al confirmar que escribió “Soy soltera” para vengarse del futbolista peruano Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, con quien mantuvo un romance secreto, aunque, al final, este la dejó para quedarse con su esposa, Blanca Rodríguez.

Mayra Goñi a Fabio Agostini

El romance de Mayra Goñi y Fabio Agostini inició en 2017, aunque se hizo público recién en 2018, y después de eso duró aproximadamente ocho meses. Coincidiendo con la separación, la protagonista de “Ven, baila quinceañera” estrenaba el tema “Karma”. En redes sociales se atribuyó la letra de la canción a lo ocurrido en su relación. “Pero me va mejor sola, a nuestra novela se le acabó la hora”, entona la letra.

La cantante negó que eso fuera cierto: “‘Karma’ no tiene dedicatoria, a quien le caiga el guante que se lo chante. No tiene nada que ver con Fabio, yo la grabé antes de terminar con él”.

No obstante, en febrero del 2020, Fabio Agostini reavivó la polémica cuando dijo: “Me alegra servirle de inspiración, seguro todavía no me supera. Siempre usó la relación para sacar sus temas musicales”.

Todo esto al hablar de “Víctima”, la nueva canción de Mayra Goñi, estrenada luego de la revelación que hizo el ‘Galáctico’ a Beto Ortiz en “El valor de la verdad”, en octubre de 2019, cuando aseguró que la popular Vivi de “Los Vílchez” le había sido infiel con Nicola Porcella.

Leslie Shaw a Stefano Alcántara

En febrero del 2020, Leslie Shaw aprovechó el matrimonio del diseñador Yirko Sivirich y el veterinario Rafael Villarán, para confirmar, a través de una fotografía de la boda, que mantenía una relación sentimental con el tatuador Stefano Alcántara, amigo íntimo de Maluma.

De igual manera, para septiembre de ese mismo año, la intérprete de “Poderes” utilizaba sus historias de Instagram con el fin de informar la separación mientras cantaba “Estoy soltera”, canción que lanzó con Thalía y Farina.

No pasó mucho tiempo para que Leslie Shaw estrenará la canción “Sola y soltera” junto al cantante cubano El Prefe, con quien actualmente mantiene un romance.