Rafael Cardozo responde a fanáticos que lo comparan con nuevo galán de Cachaza

Tras la publicación de la reciente canción de Shakira con Bizarrap, uno de los que fue afectado por la comparación fue Rafael Cardozo. Su expareja Carol Reali, Cachaza, hizo pública su nueva relación con André Bankoff y, debido a ello, surgieron los comentarios sobre quién es Casio y Rolex. Incluso, personalidades como Nicola Porcella también han defendido a Rafael. Sin embargo, después de su último post en redes sociales, ha generado diversas reacciones entre sus seguidores y el ex chico reality les ha respondido a su manera.

¿Cuáles son las respuestas de Rafael Cardozo a sus detractores?

Rafael decidió no omitir mensajes negativos; no obstante, sus principales respuestas fueron una promoción acerca de la marca de relojes que lo está auspiciando. Además, recordó su paso por “Combate”, espacio en el que fue capitán del equipo rojo.

Rafael Cardozo responde comentarios en Instagram. Foto: captura de Instagram/Rafael Cardozo

¿Cómo fue la respuesta de Rafael Cardozo a la gente que criticaba la nueva relación de su expareja?

Básicamente, Rafael Cardozo decidió no utilizar palabras, sino emojis en los cuales aplaudía a quienes realizaban estos comentarios. En estos, principalmente señalan que no opinen acerca de lo que sucedió si es que no conocen ninguna de las versiones de la historia. Además, contestó a uno que insinuaba que la relación de 12 años con Carol Reali terminó por una presunta infidelidad sin especificar por parte de quién.

Rafael Cardozo responde comentarios en Instagram. Foto: captura de Instagram/Rafael Cardozo

¿Quién es la nueva pareja de Cachaza?

Se trata del actor y conductor de televisión André Bankoff, de 41 años. Empezó su carrera en el 2000 integrando el equipo de la película biográfica de la animadora infantil Xuxa. Además, ha centrado su trayectoria en series brasileñas como “Rutas de odio” o “Late el corazón”.