Mario Hart: Ex chico reality se afianza como piloto profesional

“Un sueño hecho realidad”. Con esa frase, Mario Hart expresó su emoción tras participar en las prácticas del circuito de Nascar, evento de las carreras automovilísticas más famosas e importantes de Estados Unidos. De esta manera, el deportista y ex chico reality se convirtió en el primer peruano en probar un auto de Nascar.

“Que gran semana hemos terminado en Daytona. Tener la oportunidad de estar en unas prácticas oficiales de Nascar ha sido increíble”, dijo Hart en su cuenta de Instagram, donde contó que la experiencia que vivió en las prácticas de Nascar fue sensacional y con mucha adrenalina al pilotear a 280 km/h en las curvas. “Mi equipo tuvo el mejor tiempo. Eso es un buen indicador”, dijo.

El ex integrante de Combate y Esto es Guerra, agregó en sus historias de Instagram que: “Parece fácil, pero no tienen la idea de la sensación de acercarse a 280 km/h en la curva y decidir no soltar el acelerador un poquito. El auto se ve firme, pero no saben lo que se mueve”.

Con este paso importante en su carrera, la pareja de la modelo venezolana Korina Rivadeneira, espera tener la posibilidad de correr este 2023 en la categoría más importante del automovilismo en el país norteamericano. “Dios quiera que se pueda concretar el proyecto de poder correr este año en Estados Unidos y representar a mi país en uno de los campeonatos más competitivos del mundo como es Nascar”, refirió.

Para ello, señalo que espera poder estar en febrero de regreso en tierras estadounidense “y dejar en alto el nombre de mi país”. Asimismo, agradeció al piloto Carlos Lira por la invitación y todo el soporte como coaching que le brindó esta semana. “Definitivamente sin sus consejos el progreso hubiera sido más lento”, mencionó.