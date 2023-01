Karen Schwarz: ¿cómo fue su emotiva despedida de Latina luego de estar 11 años al aire?

Es el momento de decir adiós. Karen Schwarz oficializó su salida de Latina Televisión tras 11 años de trabajar frente a las pantallas de dicho canal. La exreina de belleza se desempeñó en exitosos programas de la pantalla chica, tales como “La voz Perú”, ”Mujeres al mando”, “La voz kids”, “La voz generación” y “Yo soy”, convirtiéndose así en una de las figuras más importantes de canal 2. La esposa de Ezio Oliva emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram para informar sobre la triste noticia a todos sus seguidores.

¿Qué dijo Karen Schwarz ante su salida de Latina Televisión?

La conductora de la pantalla chica utilizó sus redes sociales para anunciar su retiro de canal 2, además de agradecer al público por el apoyo que le han brindado en sus 11 años al aire. Es importante recordar que Latina fue la primera casa televisora que le dio una oportunidad a Schwarz.

“Cerrando capítulos. Gracias, Latina. Y así han pasado 11 años desde que empecé en la TV. Llegué siendo Karen y me voy llamándome ‘mamá’. Llegué sola al canal y ahora me voy acompañada de mis gordas, llegué soltera y me voy de la mano del amor de mi vida”, inició diciendo la también modelo.

Karen Schwarz fue conductora de "La Voz Perú". Foto: Instagram.

Sumado a ello, Karen se refirió a sus futuros proyectos y lo emocionada que está por seguir sus sueños empresariales ahora que dejó su fase en la televisión.

“Llegué como comunicadora y hoy le sumo a esta pasión de la conducción mi sueño empresarial más grande llamado Valente por Karen Schwarz. En resumen, gracias a Latina por estos lindos 11 años”, agregó a la publicación en Instagram.