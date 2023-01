Jossmery Toledo denuncia que cuenta falsa ofrece contenido para adultos en su nombre

Pese a que se alejó de la televisión en los últimos meses, Jossmery Toledo sigue siendo uno de los personajes más mediáticos de la farándula nacional. Por ello, cada suceso que realiza en su día a día suele convertirse en noticia. Esta vez, la exintegrante de “Esto es guerra” realizó una denuncia en sus redes sociales en la que evidenció que una cuenta que utiliza su nombre ofrece contenido para adultos mediante otras plataformas.

Como se sabe, otras figuras del medio han optado por ingresar a este rubro en los últimos meses, pero la ex chica reality dejó en claro que no es una de ellas. “ No tengo Twitter ni mucho menos Telegram ”, expresó la también modelo, quien adjuntó una captura de pantalla en la que se aprecia a seguidores suyos cayendo en dicha estafa. VIDEO: Instagram Jossmery Toledo.