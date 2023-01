Jesús Alzamora, uno de los conductores más queridos de la televisión, está de vuelta en la pantalla chica como parte de la familia de Latina. El multifacético artista conversó con La República acerca de este regreso y expresó cómo se sintió al formar parte de la familia del canal 2. Como se recuerda, el presentador tuvo una abrupta salida en 2019, en medio de una de las temporadas de “Yo soy”. Según reveló años más tarde, la producción tomó la decisión de rescindirle su contrato. En esta entrevista, el también mago habla de esta etapa de su vida.

—Dejaste Latina, no de la mejor forma. y se pensó que nunca retornarías, ¿por qué decidiste volver?

—Siempre estuve entrando y saliendo de la televisión, pero mucha gente entendió por algunos titulares malintencionados que nunca iba a trabajar en la TV. Tal vez ahora llamó la atención porque regrese a Latina. Estoy contento porque me encontré nuevamente con gente que quiero mucho y aprendí tanto. Lo que paso en ese momento es que hubo una discusión con una persona con quien ya se arregló eso.

Jesús Alzamora se prepara para hacer su retorno a la TV junto a su esposa María Paz González- Vigil. Foto: composición LR/ Instagram / difusión

—¿Cómo tomaste esa salida? ¿Te afectó?

—No lo tengo presente, pasó hace años. Pero si lo vuelvo a pensar, creo que las cosas pasan por algo. Me permitió crear mi propio canal de YouTube como “La lengua” y “Hazme la taba”. De las buenas y malas cosas se aprende. No tiene sentido pensar en cosas que sucedieron hace seis años. Una eternidad. Hay que mirar la vida para adelante.

—¿Sigues en comunicación con tu exjefa?

—Claro. Después de las discrepancias se conversó en privado. Con esa persona fueron temas internos. No puedo hacerme cargo de las cosas que interpretan ciertos titulares de algún tipo de prensa (…) Más allá de eso, me hago cargo de las cosas que digo, no de las que sacan de contexto.

—¿Aceptaste volver a la Latina por una necesidad? ¿No te sientes cómodo en YouTube?

-La prioridad es mi canal de YouTube, pero eso no está reñido con hacer cine, teatro y televisión. Estoy contento de poder hacer lo que considere hacer. Espero nunca dejar mi canal, me llena de satisfacción y provee de trabajo a muchas personas. Me hace feliz.

—¿Cómo te va con el canal, los ingresos? ¿Se factura bien?

—Hablar de facturación me parece poco feliz en un contexto en el cual el país está fracturado socialmente. No me gusta ver noticias donde se habla de facturación porque hablan de montos equivocados y exponen a las personas.

—¿Cuáles son las tendencias en la generación de contenidos para redes sociales este año?

—Tengo tres proyectos, uno de ellos es “La lengua”. Otro, es “La banca” que sale cada tres meses. También tengo un proyecto de viajes, “Hazme la taba”. Ahí también tengo “La estantería”, en el que difundo la lectura en el Perú. Es algo que se necesita muchísimo. Gracias a Dios, el canal de YouTube va bien. Se sostiene bien porque la gente lo comparte. Entiende que hay un contenido de valor.

Jesús Alzamora vuelve a la TV luego de varios años. Foto: captura/LR

—¿Cómo se dio la propuesta de conducir con María Paz?

—Tuve la surte que me llamó Ana Roca Rey, quien es productora de Rayo en la botella. Me llamó antes, pero no se dieron los tiempos porque estaba haciendo otras cosas. Ahora, le sugerí que se pueda hacer con Paz. Lo conversó, se habló al canal y les pareció una buena idea. Hay muchas parejas que trabajan juntas, como Gianella y Christian. Hay también quienes hacen contenido juntos y eso me parece chévere.

—Muchos televidentes extrañarán la dupla Rivero-Alzamora.