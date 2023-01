Gino Arévalo cierra su pollería y comienza a taxear: “La plata no me alcanza "

De sacar sonrisas al público sábado a sábado a vivir los momentos más duros de su vida. Esa es la situación actual de Gino Arévalo, excómico del desaparecido programa “Risas en América”, quien reveló que tuvo que cerrar su pollería tras quedar en la quiebra por la crisis económica que atraviesa el país. Asimismo, el hombre natural de la selva contó que está comenzando desde cero y ahora taxea por la necesidad de llevar dinero a su casa.

En una entrevista para un medio nacional, Gino Arévalo se sinceró al contar que no está pasando su mejor momento, tanto en lo económico como en la salud.

“Todos los días me despierto muy temprano y salgo a trabajar con mi carrito. Estoy haciendo taxi por aplicativo porque hay que seguir trabajando, tengo que sacar adelante a mi familia. (...) Con tanta preocupación no puedo descansar bien, a las justas duermo dos a tres horas. Las cosas están feas, pero estoy poniendo de mi parte y comenzando desde cero”, dijo Arévalo para el Trome.

Asimismo, el también cantante develó que invirtió una fuerte suma de dinero para abrir su pollería y que, además, este año pensaba celebrar su quinto aniversario como emprendedor; no obstante, no podrá suceder.

“Llevo cuatro años con mi pollería, este año pensaba celebrar mi quinto aniversario de mi local, pero no me da para pagar los servicios ni alquiler ni tampoco para las personas que trabajan conmigo. Es desesperante porque tengo deudas, hace poco me compré un carrito y estoy trabajando por aplicativo porque la plata no me alcanza , sobre todo porque tengo una familia que depende de mí. (...) Invertí casi 45.000 soles para abrir mi local, la pérdida ni sé cuánto va a ser, prefiero no sacar cuentas porque me puedo estresar más de lo que ya estoy o enfermar”, lamentó.

¿Quién es Gino Arévalo?

A inicios de la segunda década de los 2000, “Risas en América” se perfilaba como uno de los programas más exitosos del canal de Santa Beatriz debido a que contaba con un amplio elenco de cómicos que cautivó a los espectadores. Uno de ellos fue Gino Arévalo, quien, por su ascendencia selvática, solía aparecer en pantalla interpretando a personajes de aquella parte del Perú y bailando el popular tema “Anaconda”.