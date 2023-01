Giannina Luján lamenta el fallecimiento de su padre con conmovedor post: “Nos volveremos a ver”

Giannina Luján tuvo que informar a sus seguidores que está pasando por momentos realmente difíciles junto a su familia, pues la modelo anunció mediante una publicación que su padre, Carlos Augusto Luján-Ripoll Ferreyra, un hombre que solía cantar rancheras, había fallecido, dejando a todo su círculo cercano en una profunda tristeza. La modelo fitness también aprovechó para agradecer a amigos, familiares y fanáticos por el apoyo que había tenido durante estos días.

Así anunció Giannina Luján el fallecimiento de su padre

La exchica reality escribió en una publicación de Instagram lo siguiente: “Lamento informar en estos momentos que me siento un poco más tranquila del sensible fallecimiento de mi querido papito, Carlos Augusto Luján-Ripoll Ferreyra, la semana pasada el 10 de enero. Agradecemos de corazón a todas las personas que me brindaron su apoyo, mis seguidores bellos, amigos que de lejos y presentes a mi lado, a mi familia, hermanos, tíos, primos, al amor de mi vida mi David, mi familia en España, a todos”.

Giannina se despide de su padre con emotivo post. Foto: Captura de pantalla

El conmovedor mensaje de Giannina Luján a su padre

De esa misma manera, añadió un conmovedor mensaje hacia su padre. “No hubiera podido lograrlo sin ustedes y muchas gracias por seguirlo haciendo. Amigos de mi papito, músicos de años se acercaron de sorpresa a cantarle más de 4 horas en medio de una fiesta como él en algún momento lo deseo en vida. TE AMO PAPITO DE AQUÍ AL INFINITO, ALGÚN DÍA NOS VOLVEREMOS A VER, GRACIAS POR TODAS LAS LECCIONES DE VIDA QUE NOS DISTE, POR VIVIR LA VIDA SIEMPRE LLENO DE ALEGRÍA Y DARNOS VIDA”, escribió.