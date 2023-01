Alessia Rovegno pasa unas felices vacaciones en Miami tras ser eliminada del Miss Universo

El 14 de enero se llevó a cabo el Miss Universo 2022, donde Alessia Rovegno salió en representación de nuestro país y si bien la modelo nos dio una gran alegría cuando clasificó en el top 16, no logró ser finalista del certamen. Pero a pesar de todo, la hija de Bárbara Cayo se muestra más que satisfecha con los resultados de su ardua preparación, es así que se fue hasta Miami para disfrutar de un descanso junto a su novio Hugo García, según se vio en las historias de Instagram compartidas por los dos.

Alessia Rovegno se muestra feliz de 'vacaciones'. Foto: Captura de pantalla

En la foto que subió Alessia, esta luce su envidiable figura en bikini y posa muy sonriente ante la cámara mientras hace el símbolo de paz. Asimismo, parece estar disfrutando de la vista del mar en un yate. Mientras que Hugo García subió una historia donde etiquetó de ubicación a Miami, por lo que se cree está acompañando a Alessia en estas vacaciones.

El mensaje de Alessia después del Miss Universo

La cantante y empresaria utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que la apoyaron en esta etapa: “FELIZZZZ Y AGRADECIDA!!!!! Fue una noche inolvidable... ¡A seguir trabajando mil! LOS AMOOOO”, escribió.

Alessia Rovegno fue eliminada del Miss Universo y fans se solidarizan. Foto: captura de Miss Universo

Alessia más enamorada que nunca de Hugo García

El apoyo que dio Hugo García a Alessia Rovegno enterneció las redes sociales y la modelo no dudó en agradecerle públicamente por su aliento durante este proceso: “Gracias mi amor por vivirlo como si fuera tuyo, por ser el partner (compañero) soñado, por el amor tan grande y bonito que me regalas todos los días de la vida. Las palabras no son suficientes. ¡Te amo!”.