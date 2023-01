Alessia Rovegno compitió en el Miss Universo con fiebre, según coach: “Así lo dio todo”

Alessia Rovegno deslumbró en la última edición del Miss Universo, que se llevó a cabo el 14 de enero en el Convention Center en Nueva Orleans. La miss Perú logró clasificar al top 16 para luego desfilar en traje de baño y de gala, sin embargo, no pudo avanzar más en la competencia y miss USA, R’Bonney Gabriel, se llevó la corona. En ese contexto, el programa “Préndete” invitó al coach de belleza Roberto Otoya para que brinde detalles de aquella gala que sigue dando de qué hablar.

En un inicio, Melissa Paredes y Karla Tarazona comentaron la actitud que tuvo Alessia en el escenario. Ambas consideraron que “no robó cámara” a comparación de otras misses como Puerto Rico. “Tiene una personalidad bien elegante, pasiva. Salió muy tranquila. De hecho, el jurado busca una mujer que sea auténtica y no un personaje”, resaltó Otoya. Luego, reveló que la modelo estuvo mal de salud ese día: “Nuestra reina tuvo una preparación ardua. Yo soy muy amigo de su coach y él me comentó que ella tenía un poco de fiebre, un detalle que no conocían. A pesar de ello, lo dio todo”.