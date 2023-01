Usuarios se identifican con la reacción de miss Kosovo al ver ganar a miss Usa: “Súper incómodo”

¡No pudo disimular! Cuando R’Bonney Gabriel, miss Usa, se antepuso a Amanda Dudamel, miss Venezuela, en el Miss Universo 2022, sus compañeras, a excepción de una, no dudaron en aplaudir emocionadas felicitando a la vencedora, sin embargo, miss Kosovo, Roksana Ibrahimi, tuvo una reacción inesperada, la cual ya se hizo viral en redes sociales. Como se recuerda, el esperado evento se llevó a cabo el pasado 14 de enero en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial en Nueva Orleans.

El hecho ocurrió cuando las dos finalistas se encontraban cogidas de las manos y muy nerviosas a la espera de que la presentadora se pronunciara, mientras las otras misses, ya descalificadas, se encontraban atrás ansiosas por conocer a la nueva reina. Al momento que se anuncia a la ganadora, las cámaras de TV enfocan a varias misses, siendo una de ellas Roksana Ibrahimi, quien mascando chicle esboza una sonrisa que se esfuma de inmediato. Luego, intenta aplaudir, pero parece que sus manos no quieren hacerlo.

Asimismo, mantiene su rostro serio e incluso hace un gesto negativo con su cabeza cuando mira a otra de sus compañeras. El clip viene siendo comentado en TikTok, espacio en el que miles de personas se sienten identificadas y consideran que la verdadera reina fue miss Venezuela.

Usuarios comentan la reacción de miss Kosovo

“Todos somos Kosovo, su propia actitud y la de sus compañeras lo dice todo” , “Todos somos Kosovo”, “O sea, USA debo admitir que no estaba, tuvo muchos fallos, o sea, los jueces se veían totalmente comprados”, “Superincómodo, la verdad, nadie quería que ganará ni la que entrego la corona ja, ja, ja, una palmadita le dio”, “Pobre señorita Kosovo, no pudo ocultar sus sentimientos”, se lee en algunos de los comentarios.

También consideraron que la miss que mejor respondió en la ronda de preguntas fue Amanda Dudamel. “Yo no soy de Venezuela, pero me dio rabia porque esa corona se la merecía ella; casi daño la tele. Ya pasó una hora y todavía no lo supero”, “Me quema, me arde”, “La verdad las mejores que contestaron la pregunta fue Venezuela y República Dominicana. Y la ganadora para mí debió ser Venezuela”, “Tan bella Kosovo. Se ganó el corazón de los venezolanos”, escribieron.

Mensajes de cibernautas en contra del resultado del Miss Universo. Foto: TikTok

El reinado de R’Bonney Gabriel, miss Usa

Tras su triunfo, R’Bonney Gabriel se convierte en la novena estadounidense en ser Miss Universo, pese a que fue una sorpresa, pues no estaba dentro de las favoritas entre los missologos y expertos de belleza, mientras que miss Venezuela y Puerto Rico sí lo estaban.

R’Bonney Gabriel se une a las nueve candidatas de Estados Unidos que levantaron la corona del Miss Universo. Foto: composición/Lapresse/difusión