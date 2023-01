El Miss Universo 2022 se desarrolló el último 14 de enero y, tras su emisión, la competencia ha dejado más de una incidencia para comentar. Nuestra reina peruana Alessia Rovegno dio todo de sí para dejar el nombre del Perú en alto; pero, pese a ello, hubo otras candidatas que se impusieron a ella y lograron hacerse con los primeros lugares del certamen de belleza.

Alessia logró estar dentro de las 16 candidatas finalistas a llevarse la corona, pero, para su mala suerte, no ingresó a la lista de cinco semifinalistas del Miss Universo 2022, por lo que fue eliminada de la competencia de belleza más importante del mundo.

¿Qué hará Alessia Rovegno tras su paso por el Miss Universo 2022?

Poco antes de ingresar al escenario para desfilar sus trajes correspondientes y responder a las preguntas formuladas por la mesa del jurado del certamen, la Miss Perú Universo publicó una emotiva misiva en sus plataformas sociales sobre cuál sería su futuro tras su paso por el Miss Universo.

“Miss Universo no se trata de una noche o de una corona. Se trata del trabajo y el compromiso que te identifica como persona antes y después de formar parte de él. Aunque me he preparado para este concurso desde la pasarela hasta maquillaje y peinado y hablar en público, también estoy feliz de tener la pasión por la educación infantil desde siempre. Continuaré con ese trabajo después de que las cámaras y las luces se apaguen ”, se leía en el primer párrafo de su mensaje a su comunidad de Internet.

Alessia Rovegno emitió un comunicado momentos previos de salir a pasarela. Foto: Alessia Rovegno/Instagram

“Gracias a todos en mi Perú y en todo el mundo por su apoyo, y Anne y Miss Universo por la oportunidad. Ha sido un viaje increíble y mágico, y siento que ya soy la mujer más afortunada del universo por tenerlos conmigo en esta aventura. No importa el resultado, llevo vuestro amor y apoyo conmigo siempre”, dijo finalmente, a modo de despedirse del concurso.

PUEDES VER: Alessia Rovegno desfila en deslumbrante traje de gala en la final de Miss universo 2022

¿Cómo fue la presentación de Alessia Rovegno en la final del Miss Universo?

Con gran entusiasmo y seguridad, Alessia Rovegno se presentó en el escenario del Miss Universo 2022 para realizar su flamante presentación en la transmisión final del concurso.

Entre el público presente, se encontraba su pareja Hugo García, su madre Bárbara Cayo y su hermana Arianna Rovegno, quienes le hacían porras con la ilusión de que logre pasar a la siguiente fase.