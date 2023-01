Melissa advierte a Anthony Aranda por fecha de matrimonio: “Te espero hasta el 31 de diciembre”

La nueva conductora de “Préndete”, Melissa Paredes, no entra en rodeos y asegura que sí cree en el matrimonio. En ese sentido, la actriz aprovechó las cámaras de su canal para lanzar un ultimátum a su pareja, Anthony Aranda, acerca de su boda. Vale decir que Melissa y su ‘Activador’ ya llevan más de un año juntos y parece que les va muy bien. Recordemos también que la presentadora llegó a contraer nupcias con Rodrigo Cuba, padre de su menor hija, por lo que, si se concreta su unión con Anthony, sería la segunda vez que se casa.

Melissa Paredes la tiene clara

La modelo fue consultada sobre los planes que tiene con Anthony Aranda y si han conversado sobre el matrimonio. “Bueno, a mí en realidad el anillo sí me gustaría este año, sinceramente. Casarme todavía, sinceramente, pero sí un compromiso más serio, algo así sí me gustaría. Te espero hasta las 12 del 31 de diciembre”, dijo la ahora presentadora de Panamericana Televisión.

La actriz Melissa Paredes se caracteriza por sus polémicos comentarios y esta vez no fue la excepción. Durante una nota para el programa “Al sexto día”, aseguró que estuvo en el show de Gisela Valcárcel por rating. “De todo un poco porque los que trabajamos en televisión sabemos perfectamente que el rating es lo que manda. El rating es lo que todos queremos y lo que todos ansiamos, entonces, de hecho, va de la mano y a mí no me molesta porque sinceramente uno trabaja para el rating”, afirmó.