Kike Suero ofendido por imitación: “Dan a entender que consumo sustancias tóxicas”

Kike Suero se mostró indignado por una imitación que le hicieron Miguel Cáceres y Percy Diestra, quienes dejan entrever que consume drogas. Por ello, el humorista expresó su fastidio y reveló que podría denunciar a los responsables de este video si es que llega a salir al aire. El actor cómico aseguró que este hecho es una falta de respeto y siente que ha sido una humillación hacia su persona.

¿Qué dijo Kike Suero?

En una entrevista con un medio local, Kike Suero lamentó que actualmente el mundo de la comicidad esté cruzando los límites, puesto que muchos humoristas han llegado al punto de caer en la vulgaridad.

“He visto el video y me parece una falta de respeto. No me molesta que me imiten, pero hay cosas que no están bien. El ser chistoso no es ser vulgar, no hay que trasgredir. El humor es sano si lo sabes manejar. Así que si sale el video, les voy a poner una denuncia a ambos. Es una humillación lo que están haciendo contra mí”, dijo para Trome.

“ Dan a entender que estoy metido en cosas malas y que consumo sustancias tóxicas. Me podré tomar mis copas, pero más allá de eso, no avanzo . Jamás lo he hecho de joven ni de muchacho, así que menos lo haré ahora que estoy viejo. No tengo vicios y solo me dedico a trabajar para darle lo mejor a mi familia”, agregó.

Kike Suero demandaría a comediantes por imitación

Es por ello que, Kike Suero dejó abierta la posibilidad de tomar medidas legales contra los responsables del video si es que no se retractan y el contenido sale al aire.

“No le echo la culpa a nadie, creo que soy el culpable de lo que la gente puede pensar o creer. Todo se salió de las manos, pero si ese video (de la imitación de Percy Diestra) sale al aire, los denunciaré a los dos. Ya me he comunicado con Miguel y le he dicho que no salga, pero vamos a ver si lo cumple o no”, finalizó.