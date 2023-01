¿Qué le sucedió a Gianella Marquina y por qué tuvo que recibir terapia psicológica?

Gianella Marquina, la hija mayor de Melissa Klug, causó sorpresa con la revelación que hizo sobre un complicado momento de su vida: la vez que requirió terapia psicológica con tan solo 15 años. La influencer decidió contar lo ocurrido a sus seguidores de Instagram, quienes le preguntaron sobre una fotografía suya sonriendo, algo que no suele hacer en las imágenes que publica en sus redes sociales. La primogénita de la ‘Blanca de Chucuito’ describió lo ocurrido como “lo peor” que le había pasado.

¿Qué le sucedió a Gianella Marquina?

“Cuando tenía 15 años, me dio parálisis facial”, escribió Gianella Marquina en un extenso texto. “Realmente, fue una de las peores cosas que me ha pasado en mi vida. Me afectó muchísimo. Estuve en terapias durante tres años”, puntualizó. Asimismo, detalló que no solo fue algo físico, sino también se volvió emocional.

La hija de Melissa Klug y Raúl Marquina aseguró que consultó a varios doctores, pero sus diagnósticos y las terapias que recibió tuvo resultados desalentadores. “Todos me decían lo mismo, que no iba a recuperar mi movilidad al 100%”. Según le explicaron, había sufrido una lesión muy fuerte en el nervio, y la parálisis facial solo era una secuela de lo ocurrido, y en esa condición no podía sonreír con normalidad.

Gianella Marquina explicó por qué casi no sonrie en sus fotos. Foto: Gianella Marquina/Instagram

¿Por qué Gianella Marquina recibió terapia psicológica?

Con 15 años y sin poder sonreír como cualquier adolescente, Gianella Marquina se sentía desalentada y, tal como relató, pasó por varias terapias psicológicas y psiquiátricas. “No podía con la depresión que me causaba el no poder mover la mitad de mi cara”.

“Por eso, no sonrío. No es que no quiera, es que ya me acostumbré a no hacerlo”, indicó.

Gianella Marquina sufrió parálisis facial a los 15 años. Foto: captura Gianella Marquina/Instagram

Haciendo una reflexión, Gianella Marquina confesó que siente algo de pena por lo ocurrido: “Yo sé lo que soy, lo que valgo y lo linda que me veo”.

Siendo una influencer, con casi un millón de seguidores en Instagram (actualmente posee 970.000), Gianella Marquina se permitió aconsejar a sus fans sobre el amor propio y la autoestima.

“Hay veces en las que nos preocupamos muchísimo por el físico y descuidamos las otras virtudes que tenemos, y no es justo para nosotros. Amemos y respetemos cada parte, cualidad y virtud de nuestro ser, porque eso es lo que nos hace únicos” , concluyó.