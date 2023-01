Usuarios piden el retiro de Jessica tras Miss Universo 2022: “Que Janick se quede con la organización”

Tras la eliminación de Alessia Rovegno del Miss Universo 2022, las redes sociales volvieron tendencia a Jessica Newton, pero no exactamente por algo positivo. Resulta que varios usuarios pidieron que deje la organización del Miss Perú al considerar que no tiene una buena gestión. Asimismo, se crearon varios memes al respecto, detalle que el portal digital Instarándula no dejó pasar desapercibido. Cabe resaltar, que la novia de Hugo García llegó a clasificar entre el top 16.

El conductor Samuel Suárez recibió varios mensajes de sus ‘ratujas’, quienes comentaban el tema y criticaban a la examiga de Magaly Medina por “no saber elegir bien a sus candidatas. “En Twitter, la que encabeza las tendencias a esta hora superando a la mismita Alessia, es Jessica. ¿Qué pasó con ella?”, expresó el comunicador.

Mensajes de Twitter. Foto: Twitter

Cibernautas expresan su rechazo a gestión de Jessica Newton

“Vacancia a Jessica Newton para terminar con la argolla peruana” , “Vacancia a Jessica Newton y que Janick Maceta se quede con la organización”, “Demuestra que las aspirantes que elige Jessica Newton son una cabeza de que ni siquiera pueden coordinar una frase con sentido”, “Señora Jessica, ya retírese”, se lee en algunos de los tuits.

Asimismo, aseguraron que la exreina de belleza tiene “favoritismo”. “Debe dejar la organización, hace tiempo que elige a dedo y por argolla a las representantes”, agregaron. Por último, Samuel Suárez considera que Magaly Medina se pronunciará al respecto a su retorno a la TV.

Usuarios piden que Jessica Newton deje la organización del Miss Perú. Foto: Twitter

Alessia Rovegno le dice adiós al Miss Universo

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Alessia Rovegno expresó cómo vivió estas últimas semanas y cómo todo se resumió al día 14 de enero, fecha central del Miss Universo. Agradeció por el apoyo y dijo que continuará trabajando por los niños de bajos recursos.

Alessia Rovegno emitió un comunicado momentos previos de salir a pasarela. Foto: Alessia Rovegno/Instagram