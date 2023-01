Jorge Luna recuerda su vida antes de “Hablando huevadas”: “Todos los días era un recurseo”

Jorge Luna se ha convertido en una de las figuras más populares de la comicidad peruana tras crear —junto a Ricardo Mendoza— el programa “Hablando huevadas” y “No somos TV”, su último proyecto digital. Sin embargo, la fama y el éxito no siempre estuvieron de su lado. En una entrevista para el podcast “Una chela más”, el comediante de stand up recordó cómo era en su juventud y la transformación de su vida con la llegada de su primer hijo. Todo comenzó cuando le preguntaron por qué no le molesta, en la actualidad, prestar dinero y no preocuparse en que se lo devuelvan.

El humorista precisó que si considera que aquella persona a la que le presta efectivo está siendo honesta, que tiene una “historia real”, no tiene problemas en ayudar, pues él estuvo en la misma posición años atrás. “Creo saber por qué es y es una cosas: el momento que tengo a Ronaldinho, mi primer hijo. Yo estaba muy mal de plata”, precisó.

¿Qué dificultades tuvo Jorge Luna?

Jorge Luna mencionó que no le alcanzaba su sueldo para poder solventar sus gastos como padre primerizo. “(Tenía) 19 (años) cuando nace (mi hijo). Estaba ganando 1.100 soles, es lo que ganaba en el banco después de descuentos y estaba viviendo mi vida de joven, así que había reventado tarjetas”, mencionó.

“Me llegaba mi sueldo y lo mismo se iba en pagar tarjetas. No estaba preparado para tener un hijo y cuando nace, me vienen más cargas económicas. Me desencajó totalmente. Literalmente, cobraba y me quedaba sin ningún sol el mismo día y todos los días era un recurseo diario de cómo irme a trabajar, cómo regresarme a mi casa y cómo almorzar ese día”, le contó a Alonso Acuña.

Asimismo, mencionó las formas en que le pedía a sus amigos de forma indirecta para que puedan pagarle su menú. “He tenido una habilidad para, sin ni un sol en el mes, tener que buscar dinero, que ya me he inventado todas las excusas habidas y por haber. Es muy incómodo pedir dinero”, resaltó.

Jorge Luna considera que la comedia “cura” en momentos difíciles

En otro momento, Jorge Luna recordó que en 2022 varios de sus trabajadores, incluido él, perdieron a un familiar. Dijo que cuando esto sucedía, alguno de ellos hacía una broma para aliviar un poco el dolor.