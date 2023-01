Alessia Rovegno se pronuncia previo a la final del Miss Universo 2022: “Hoy entrego mi corazón”

Alessia Rovegno tendrá la difícil misión de representar a todo un país cuando este sábado 14 de enero se lleve a cabo la gran final del Miss Universo 2022 en la ciudad de Nueva Orleans. La flamante miss Perú ya demostró de lo que es capaz, pues el pasado 10 de enero participó de la etapa preliminar de este certamen y pudo sacar adelante unos contratiempos que se le presentaron con sus trajes de típico y de gala antes de cada pasarela.

Pese a ello, la hija de Bárbara Cayó recibió decenas de elogios por parte de entendidos en este tipo de concursos y de exreinas de belleza. Sin embargo, la propia modelo no había declarado aún desde que desfiló ante los jueces de la gala y ahora finalmente lo hizo medie fe sus redes sociales.

Alessia Rovegno se pronuncia antes del Miss Perú 2022

A través de su cuenta de Twitter, Alessia Rovegno dejó un escueto pero sentido mensaje para todo sus seguidores y el Perú entero. Además, la actual pareja de Hugo García acompañó este post con una foto suya utilizando el flamante vestido de gala que portó en la preliminar.

Alessia Rovegno será parte de la gran final del Miss Universo 2022. Foto: Alessia Rovegno

“Hoy entrego mi corazón por ti, Perú”, escribió la también cantante. Como era de esperarse, los miles de seguidores de la peruana en dicha red social mostraron su respaldo y le mandaron buenas vibras de cara a la gran final del Miss Universo 2022.

Hugo García deja mensaje de apoyo a Alessia Rovegno

Otro que se manifestó a pocas horas de la final del Miss Universo 2022 fue Hugo García. El chico reality le deseó la mejor de las suertes a Alessia Rovegno y de paso pidió a sus seguidores que apoyen votando a nuestra compatriota para que tenga más chances.

Alessia Rovegno responde el emotivo mensaje de Hugo García en Instagram. Foto: Instagram/Hugo García

“Mañana (hoy, sábado 14) es el gran día, amor. Como siempre me dices: ¡¡¡Go for it!!! (Vamos por ello) … Por otro lado, gente, no se olviden de votar por Ale y la mejor capa. Es el último día, así que vayan todos y, de paso, compártanlo para que más gente pueda hacerlo también. Y no se olviden de seguirla, que todo es muy importante. ¡Vamos, Perú!”, indicó.