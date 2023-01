Alessia Rovegno se encuentra en la recta final del Miss Universo, certamen de belleza más importante a nivel global. Este 14 de enero, la representante peruana competirá con 83 misses que también ansían quedarse con el título y la corona. Desde su llegada a Nueva Orleans, la top model peruana pasó por una serie de eventos en los que demostró por qué fue elegida por los peruanos, entre ellos resalta la preliminar y su entrevista.

Sin embargo, no todo fue perfecto, pues Jessica Newton denunció un supuesto sabotaje al ver que su pupila no desfiló con los zapatos ni el traje planeados, y además su traje típico estuvo roto. Pese a ello, la novia de Hugo García supo salir adelante, hecho que fue aplaudido por el público y figuras mediáticas. Conoce todos los detalles a continuación.

La evolución de Alessia Rovegno en el Miss Universo

La entrevista

Medios internacionales la catalogan como una de las favoritas en el certamen. Alessia Rovegno ha recibido críticas y ovaciones desde que fue coronada como miss Perú, pues en la ronda de preguntas cometió un desliz. Sin embargo, en estos ocho meses de preparación demostró cuánto ha mejorado en oratoria y fluidez en sus entrevistas.

Como prueba de ello, nuestra representante conversó con la cadena Telemundo sobre lo que aprendió durante su estadía en el Miss Universo y de qué manera evita las críticas. De esta forma, nos damos una idea de cómo le fue en la entrevista con el jurado.

Alessia mencionó que esta es una experiencia nueva para ella. También dijo cómo evita sentirse afectada por las críticas. “Es muy importante tener seguridad y confianza. Si te dejas influenciar, te pueden llevar a la depresión, a la cama. Imagínate. Si yo me dejara influenciar, no me podría parar de la cama. Así es con todas las personas mediáticas. Siempre habrá comentarios positivos y negativos”, sostuvo.

Por otro lado, Cassandra Sánchez, gerente comercial de la Organización Miss Perú, reveló más detalles de la entrevista, paso fundamental para elegir al top 16. “Es un negocio. Se tiene que ver quién será la imagen del negocio. Esto es una entrevista de trabajo. La ganadora será la portavoz de esta empresa internacional”, agregó.

La preliminar del Miss Universo

Alessia Rovegno deslumbró en el evento preliminar del Miss Universo al desfilar en un traje de baño rosado luciendo una capa blanca con el rostro de diferentes mujeres y con el siguiente mensaje: “Abraza la diversidad”.

Su desfile con el traje típico inspirado en la Amazonía peruana dio de qué hablar, pues la misma concursante mencionó que estaba roto momentos antes de salir a la pasarela. “A mí me pasó de todo hoy día, pero lo del traje típico sí les puedo contar. Las alas se rompieron y, bueno, estábamos ahí, en correteos”, dijo.

Alessia Rovegno sorprendió con su traje típico en el Miss Universo 2022. Foto: composición LR/ captura del Miss Universo

Alessia Rovegno se lució con un elegante vestido rojo en el Miss Universo. Foto: Miss Universo.

Alessia Rovegno modeló en ropa de baño en las preliminares del Miss Universo. Foto: Miss Universo.

Traje de baño de Alessia Rovegno en el Miss Universo. Foto: difusión

Su último atuendo fue un traje de gala en tonos rojizos, con el cual deslumbró. Fue hecho por el diseñador Beto Pinedo. Su belleza natural fue resaltada por expertos y misses anteriores. No hay duda de que, pese a los percances, la modelo de 24 años supo salir adelante.

¿Favoritismo en el Miss Universo?

Se viralizó un video en el que se aprecia a las 84 misses esperando su ingreso a la preliminar del Miss Universo. En la cola se ve a varios maquillistas que retocan solo a algunas de las concursantes de Muba Cosmetics, como miss El Salvador, miss Curacao, miss Finlandia, miss México, miss Noruega y miss Puerto Rico.

Cuando una de las estilistas intenta acercarse a Alessia Rovegno, un miembro del staff la aparta. En el clip se puede ver la cara de desconcierto de la miss Perú. “Noto a muchas chicas desconcertadas por el trato”, criticó un cibernauta.