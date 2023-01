Maquillador del Miss Universo desmiente presunto favoritismo en el certamen: “No saben y opinan”

¡No se queda callado! Un maquillador del staff del Miss Universo se pronunció tras el video que se difundió en las redes sociales donde aparecen las concursantes del certamen de belleza en el backstage previo a salir ante cámaras. En el clip, se aprecia a los estilistas retocando a varias participantes; sin embargo, algunas no tuvieron este privilegio, entre ellas Alessia Rovegno. Por ello, muchos usuarios denunciaron la existencia de un favoritismo en el reinado.

Tras ello, Adrián Ruilova aclaró por qué no se procedió a retocar el maquillaje de algunas candidatas y descartó que haya preferencias en el concurso.

¿Qué dijo el maquillador?

El mismo maquillador compartió el video en redes sociales donde muestra a las candidatas siendo preparadas antes de aparecer frente a cámaras. Explicó que trabaja para la organización y aclaró qué es lo que realmente ocurrió en el backstage.

“He visto muchos comentarios sobre por qué no se estaba retocando nuevamente a las candidatas ¡Guau!, y es que la gente habla tanta m****. Si las muchachas están listas no necesitan retoques porque están perfectas, no se retoca”, mencionó el usuario Adrián Ruilova, autor del clip.

“Se maquillan a las que necesitan porque podrían tener algún detalle que, en cámaras, se va a ver mal y eso es lo que de repente ustedes, que no saben lo que está pasando detrás de cámaras, van y opinan ”, sentenció.

Maquillador niega favoritismo en el Miss Universo

Para cerrar su pronunciamiento, el maquillador descartó alguna preferencia hacia determinadas candidatas en el certamen de belleza.

“ Pero no, no es favoritismo con ninguna. Aquí todas ayudamos a todas porque somos una familia . Acá lo que queremos hacer va mucho más allá de la nacionalidad”, finalizó Ruilova.