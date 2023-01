Yely Rivera aconseja a Alessia para ganar el Miss Universo: Más fuerza y seguridad en la pasarela

Alessia Rovegno se encuentra a solo unas horas de presentarse en la gala final del Miss Universo 2022, desfilar sus ostentosos trajes por la pasarela y responder a las interrogantes que pondrán a prueba sus avances en la oratoria. En las últimas horas, la candidata peruana ha tenido un destacable paso por la etapa preliminar del concurso; sin embargo, no ha sembrado el ruido que muchos esperaban para ser una de las favoritas a llevarse la ansiada corona.

Al respecto, La República se comunicó con Yely Rivera, la ex Miss Perú Universo 2021, quien ha visto muy de cerca la participación de Alessia Rovegno a la fecha en el concurso internacional hasta la fecha. Ella expresó su juicio sobre los notables avances de la candidata peruana y hasta le sugirió algunos tips para lograr imponerse a sus contrincantes en la pasarela.

— ¿Qué consejo le darías a Alessia Rovegno, que está a puertas de representarnos en la final del Miss Universo 2022?

— Que siga siendo ella, que siga brillando con lo que está haciendo y que, sobre todo, le ponga más fuerza, más seguridad en cada paso que dé en la pasarela y tras la pasarela . Esa proyección de lo que ella va a dar en el escenario puede definir muchas cosas.

Alessia Rovegno se lució en sus presentaciones del Miss Universo 2022. Foto: composición LR/ captura de América TV/ captura de Miss Universo

— Alessia tuvo varios percances con su traje típico y se especuló que se habría tratado de un boicot, ¿crees que pudo haberse orquestado un sabotaje para perjudicarla?

— No podría asegurarlo, podría ser posible que le haya pasado, pero más allá de lo que le haya (presuntamente) hecho a Alessia, es que ella lo ha tomado de una manera muy ligera. No está generando mucha bulla (por polémicas), sino al contrario, ella está enfocada en la competencia y eso hay que rescatarlo.

— Personajes como Marina Mora y Valeria Piazza han opinado que le faltó más fuerza y seguridad en su pasarela, ¿estás de acuerdo?

— Lo ha hecho muy bien, a mí me encantó. Alessia tiene un porte y una talla increíble que, de por sí, llama mucho la atención, pero sí debió darle un poquito más de fuerza en la pasarela.

He estado en este escenario y a veces las emociones te juegan en contra. En el caso de Alessia, debe demostrar bastante seguridad y fortaleza. Ella tiene que proyectar que ella es la próxima Miss Universo . Esa proyección es lo que hace que la gente te mire y diga ‘oye, ella tiene algo que me gusta y creo que puede llevarse la corona’.

Valeria Piazza evaluó el rendimiento de Alessia Rovegno en el Miss Universo. Foto: captura América TV/Instagram Miss Universo

— ¿Has presenciado favorables cambios en la oratoria de Alessia Rovegno?

— Recientemente, no he visto muchas entrevistas de ella como para decirte si ha mejorado o no, pero la siento más desenvuelta, la siento más fresca y ya no se pone muy nerviosa. Está más tranquila y más segura de sí misma y pienso que ese es un gran avance.

— ¿Cuál es tu relación actual con Jessica Newton?

— Felizmente, eso quedó en el 2022, ahora estamos en un nuevo año, en el que mi enfoque está en otros proyectos, a ella le deseo todo lo mejor que las cosas siguen yendo bien en la organización, en su vida personal y, al respecto, no tengo nada que decir.