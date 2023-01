Mateo Garrido Lecca: ¿quién es Verónica Álvarez, la prometida del comediante?

Mateo Garrido Lecca emocionó a sus seguidores luego de anunciar su compromiso con Verónica Álvarez a través de una emotiva publicación en Instagram el pasado 8 de enero, en la que se aprecia a la pareja mostrando el anillo. El romántico suceso ocurrió durante el viaje que hicieron a Nueva York para visitar Broadway y, de paso, patinar sobre hielo, lugar donde aconteció el ansiado instante. “¡Para toda la vida, con el amor de mi vida! Gracias por hacer de este momento lo más especial, sorpresivo, inesperado, de película y más”, escribió la novia.

Como se sabe, Mateo Garrido Lecca es un conocido comediante de stand up comedy, locutor radial y creador de contenido; por ello, en esta nota, nos enfocamos en su pareja y te contamos a qué se dedica y un poco más sobre su historia de amor.

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez iniciaron su romance en 2020. Foto: Instagram

¿Quién es Verónica Álvarez?

Verónica Álvarez cursó sus estudios en el colegio San Silvestre, donde desarrolló su pasión por la actuación y el baile. “Siempre fui una alumna muy dedicada y a la vez siempre estuve parada en el escenario, bailando, cantando y actuando” , dijo en su testimonio sobre su experiencia en aquella institución educativa.

Se graduó en 2003 y optó por la carrera de Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico. Al finalizar, se enfocó en su verdadera vocación y, en 2016, consiguió su primer protagónico en la obra “En el barrio”. Su pasión por la danza la llevó a ganar el mundial de dancehall en París junto con su equipo y, tiempo después, estrenó la obra “Cabaret”.

La coreógrafa Verónica Álvarez recordó uno de los momentos que más rememora de su carrera artística. “Cuando fui a mi primer casting para una obra a los 7 años, no tenía idea de cuánto me iba a enamorar del teatro, de cuánto me iba a enseñar y de cuántas cosas hermosas viviría gracias a él”, expresó en una publicación en sus redes sociales.

En 2020, inauguró su escuela de danza BailARTE en la cual enseña coreografías de diversos géneros musicales. Recientemente, cumplieron dos años desde su apertura. “Demasiado feliz de haber logrado tanto en tan poco y largo tiempo. Con mi Verito que hemos pasado por tanto, desde lo más difícil hasta lo más satisfactorio de la vida. Seguimos en el camino del aprendizaje, remando y luchando para ser las mejores cada día” , escribió su amiga y colega Joselyn Alvarado.

La escuela de baile de Verónica Álvarez cumple 2 años. Foto: Instagram

Su relación con Mateo Garrido Lecca

El comediante Mateo Garrido Lecca no suele compartir mucho sobre su vida romántica, se sabe que su última pareja fue la también creadora de contenido Ximena Galiano, con quien realizaba divertidos sketches para Instagram e, incluso, tuvieron apariciones en películas como “Soltera codiciada”. Sin embargo, a fines de 2018, dejaron de postear fotos juntas y poco después se confirmó su ruptura.

Luego de un tiempo, el bachiller en Ingeniería Industrial comenzó a subir fotografías con Verónica Álvarez, en las que lucían en situaciones tiernas. Ambos iniciaron su relación en 2020, a comienzos de pandemia. A través de historias de Instagram, mostraron la complicidad y amor que se tienen, además de los diversos viajes que han realizado juntos. Ahora, están a puertas de pasar a la fila de casados tras comprometerse en un romántico viaje a Nueva York.

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez se comprometieron el 6 de enero del 2023. Foto: composición LR/Instagram

“No me gusta hablar del tema y menos en redes (...) El amor bonito sí existe, que él no va a cambiar por ti, que el amor no duele y no tienes por qué conformarte. Da miedo, yo sé, pero lo que viene después hará que todo tenga sentido (...) Cuando llega, llega. Y si no quieres pareja, maravilloso. Yo ya lo había decidido y no me pasó nada. Lo importante es ser feliz. No sé qué hice para merecerte y al mismo tiempo sí sé. Gracias por todo”, fue uno de los mensajes que Verónica le dedicó a Mateo.